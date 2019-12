Primo contatto tra il mondo della cooperazione e la Giunta Tesei, grazie ad Asad

Primo vero contatto tra il mondo della cooperazione e la nuova Giunta Regionale presieduta da Donatella Tesei. Venerdì 20 dicembre, presso la ‘Sala Brugnoli’ di Palazzo Cesaroni a Perugia, la Cooperativa Asad ha presentato il Bilancio Sociale relativo all’anno 2018. Un appuntamento molto sentito tra i dirigenti e i soci della cooperativa perugina, che è diventato un momento di confronto importante per l’intero movimento regionale. Non è valuta mancare la neo governatrice umbra, che nelle parole di saluto ha espresso concetti significativi.

“Riconosco il valore sociale della cooperazione, come elemento imprescindibile per l’amministrazione della nostra regione. Già ho preso accordi per un incontro successivo a questo, dopo le festività natalizie, per ragionare su come collaborare al meglio per migliorare i servizi e su come possiamo venire incontro alle esigenze del mondo cooperativistico. Il lavoro svolto dalle cooperative sociali è fondamentale”.