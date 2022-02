Prevedere la trasmissione intergenerazionale del rischio di disturbi mentali

Unipg unico partner italiano di un innovativo progetto di ricerca

L’Università degli Studi di Perugia partecipa a “Running in the FAMILY – Understanding and predicting the intergenerational transmission of mental illness”, un innovativo studio internazionale finalizzato ad elaborare un metodo per prevedere il rischio degli individui di avere nel corso della vita disturbi mentali, in particolare in un’ottica di trasmissione intergenerazionale, così da contribuire a costruire un autentico approccio preventivo che, in psichiatria – e in generale nel panorama della salute mentale contemporanea –, rappresenta un obiettivo ancora sfuggente.

Il progetto di ricerca sarà realizzato dal consorzio internazionale FAMILY grazie a un consistente finanziamento europeo Horizon 2021 e vede quale unico partner italiano l’Ateneo perugino nella persona di Andrea Raballo, psichiatra, professore associato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia e presidente della sezione di Prevenzione dei Disturbi Mentali della European Psychiatric Association (EPA) .