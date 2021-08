Presidente Tesei: “Lavoriamo per la scuola tutti in presenza”. “Se saremo responsabili nuovo anno scolastico in tranquillità”

Stiamo lavorando perché la scuola possa iniziare per tutti in presenza”: a dirloè la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a margine dell’inaugurazione del nuovo centro polivalente di Cascia. “La campagna vaccinale sta proseguendo secondo quelle che sono le direttive, mettendo soprattutto in sicurezza gli anziani e i più fragili, ma stiamo anche spingendo molto sulla popolazione giovane e quindi studentesca. Se saremo tutti responsabili – ha concluso Tesei – potremo affrontare il nuovo anno scolastico in tranquillità”