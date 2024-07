Presidente Tesei incontra Mitsuo Ochi, Presidente della Hiroshima University

Per la promozione della pace

La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha incontrato quest’oggi, accompagnati dal Professor Giuliano Cerulli, il Presidente della Hiroshima University, professor Mitsuo Ochi, e il suo vice, prof. Shingo Kaneko, per parlare di alcuni progetti che coinvolgono i due territori insieme alla partecipazione di diversi soggetti sia istituzionali che privati.

In particolar modo, in occasione dei 75 anni dell’Università di Hiroshima che si celebreranno quest’anno, sono in programma iniziative legate alle Pace in cui è emerso un interesse reciproco nel coinvolgere l’Umbria.

Fondata nel 1949, nella città luogo del primo bombardamento atomico nella storia umana, l’università nazionale di Hiroshima si dedica, infatti, a promuovere una società libera e pacifica, migliorando il benessere dell’umanità guidata da cinque principi: “La ricerca della pace”, “La creazione di nuove forme di conoscenza”, “La coltivazione di esseri umani a tutto tondo”, “Collaborazione con la comunità locale, regionale e internazionale” e “Sviluppo personale continuo”, principi in armonia con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Alla fine dell’incontro i partecipanti si sono detti soddisfatti della conoscenza reciproca e dell’avvio di un percorso che si concretizzerà con future imminenti iniziative.