Operatore Crossmedia, uno dei 15 corsi del Consorzio Sul per i giovani

Un percorso da operatore crossmedia per imparare a creare contenuti video, foto, audio e conoscere i programmi di grafica. È uno dei 15 corsi che propone il Consorzio Sul (Scuole umbre per il lavoro) all’interno della proposta formativa professionale rivolta ai giovani dai 14 ai 18 anni, a seguito del conseguimento del diploma di scuola media.

Del Sul fanno infatti parte Associazione Cnos Fap Umbria, Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini – Centro di istruzione e formazione professionale-Asp, Confartigianterni Formazione E Ricerca, Consorzio Futuro, Iter Impresa Sociale e Ecipa Umbria. Ed è proprio Ilaria Varricchio, responsabile iscrizioni della Scuola dei Mestieri di Ecipa a illustrare le caratteristiche del percorso.

“Il corso – ha spiegato Varricchio – è gratuito e permette di assolvere l’obbligo scolastico, la durata è di 4 anni, 3+1. Dopo i tre anni, al superamento dell’esame finale, i ragazzi ricevono l’attestato di qualifica professionale con il quale possono già lavorare presso le aziende, mentre con il quarto anno conseguono il diploma professionale. Il corso è organizzato in 990 ore annuali di aula, laboratorio e alternanza scuola-lavoro, attività quest’ultima che i ragazzi iniziano dal secondo anno in poi approcciandosi subito al mondo delle aziende di grafica. Le lezioni d’aula prevedono materie di base, oltre che inglese e informatica collegate al profilo professionale, mentre le lezioni pratiche prevedono un laboratorio in cui si cerca di insegnare tecniche avanzate di grafica e comunicazione”. “Il nostro obiettivo – ha proseguito Varricchio – è quello di formare ragazzi affinché siano preparati per affrontare il mondo del lavoro e abbiano una buona possibilità di occupazione con questo profilo. Al corso ci si può iscrivere attraverso il sito del Miur dal 7 al 31 gennaio di ogni anno e nel resto dell’anno si può fare attraverso il sito www.ecipaumbria.it altrimenti chiamando la segreteria della scuola. Tutti gli anni organizziamo anche o l’open day ‘studente per un giorno’ o appuntamenti personalizzati per visitare la scuola”. “Il Consorzio Sul – ha concluso il direttore Fabio Matera – è un insieme di agenzie accreditate per la formazione iniziale che presenta la propria offerta su tutto il territorio regionale, le nostre sedi vanno da Città di Castello fino a Terni passando per Marsciano, Foligno, Perugia e Castiglione del Lago. Chi sceglie di partecipare a una delle attività erogate sa che, per quel corso, trova la stessa offerta formativa nelle sedi che lo ospitano. Il Consorzio è nato infatti anche per dare omogeneità a un sistema in cui prima ognuno era lasciato un po’ alla propria organizzazione”.