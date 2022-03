Presentato il ventesimo giro podistico dell’Umbria

Così l’assessore allo sport del capoluogo umbro, Clara Pastorelli, oggi ha introdotto la presentazione della manifestazione alla sala della Vaccara, alla presenza del presidente della società podistica organizzatrice, Sauro Mencaroni, del presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza, e del presidente Fidal Umbria, Carlo Moscatelli.

Dal 7 al 10 aprile il Giro, giunto alla ventesima edizione, si articola in quattro tappe che toccano, nell’ordine, i comuni di Gualdo Cattaneo, Assisi, Perugia e Tuoro sul Trasimeno. Tutti i rappresentanti delle città interessate (hanno partecipato alla conferenza stampa anche l’assessore allo sport di Assisi Veronica Cavallucci, gli assessori di Gualdo Cattaneo Annalisa Alessandrini e Marco Brunelli e il vicesindaco di Tuoro Thomas Fabilli) hanno espresso entusiasmo per l’evento che consente la riscoperta delle bellezze del territorio.

“Siamo fieri del trend di questa manifestazione che attira persone anche da fuori regione – ha detto Mencaroni -. Non ci siamo mai fermati, malgrado le difficoltà connesse alla pandemia, neppure nel 2020 e nel 2021. Siamo a 120 iscritti al giro completo, anche se, considerando i partecipanti alle singole tappe, ci aspettiamo 200 atleti al giorno”. Quest’anno “oltre ai centri maggiori, si dà grande rilevanza anche alla promozione dei borghi. Il Giro toccherà Tuoro per il terzo anno consecutivo e Gualdo Cattaneo per la prima volta”.

L’assessore Pastorelli ha sottolineato che

“l’amministrazione punta a far squadra sia con gli altri Comuni sia con le tante società, non solo perugine, che investono nello sport e gravitano intorno a questi eventi utili per promuovere tutta l’Umbria. Per Perugia è una occasione importante. Il percorso tralascerà le location più tradizionali, come piazza IV Novembre, per motivi legati alla contemporanea presenza del Festival del giornalismo, ma, partendo dai giardini del Frontone per passare nei vari rioni, consentirà di scoprire scorci di grande fascino”.