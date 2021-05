Presentanto il secondo punto vaccinale di Gualdo Tadino

Gualdo Tadino sempre più città in prima linea nella lotta alla pandemia legata al covid-19 e modello da seguire in Umbria ed in Italia.

È stato presentato ufficialmente oggi (anche se le somministrazioni dei vaccini sono iniziate la scorsa settimana), alla presenza della responsabile investimenti e sviluppo di Rocchetta Spa Chiara Bigioni, del Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, del Commissario per la gestione dell’emergenza Covid-19 in Umbria Massimo D’Angelo, del Direttore “Salute e Welfare”della Regione Umbria, Massimo Braganti e del Vice Presidente della Regione Umbria Roberto Morroni, il secondo punto vaccinale della città presso la sede dell’azienda Rocchetta Spa situata nella zona industriale Sud. Rocchetta Spa ha reso possibile la realizzazione del secondo hub vaccinale di Gualdo Tadino aperto al pubblico, mettendo a disposizione a propria cura e spese i locali presso l’azienda dove sarà somministrato il vaccino ed il personale medico e sanitario che effettuerà le vaccinazioni, che da oggi sarà aperto 7 giorni su 7 e potrà vaccinare giornalmente 288 persone.

L’apertura del secondo punto vaccinale presso Rocchetta Spa a Gualdo Tadino rappresenta uno dei primi casi in Italia di hub vaccinali adibiti presso un’azienda e consentirà di accelerare ulteriormente la campagna vaccinale per sconfiggere al più presto il Covid-19.

“Presentiamo ufficialmente oggi il secondo hub vaccinale della città di Gualdo Tadino, che rappresenta un risultato straordinario per la nostra comunità e non solo nell’accelerare la campagna di vaccinazione. Ringrazio Rocchetta Spa per il notevole contributo dato e la sensibilità mostrata, le strutture dell’Usl Umbria 1 per il lavoro svolto, il personale medico, sanitario ed amministrativo che giornalmente vi opererà per somministrare i vaccini alla popolazione, il Commissario Straordinario D’Angelo per la fattiva collaborazione. Insieme si possono raggiungere risultati straordinari e questo ne è un grande esempio. Siamo orgogliosi di avere in una città di circa 15.000 abitanti due centri vaccinali, che saranno a disposizione dei cittadini del nostro comprensorio e di tutta l’Umbria”.