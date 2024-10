Prende il via il progetto Spazio Perugino

I giovani nelle biblioteche alla scoperta del Perugino alla Biblioteca della Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia

Dal 6 novembre parte il laboratorio gratuito Memoria futura in sketch

dedicato ai Giovani Creativi dai 14 ai 25 anni per esplorare le tecniche del disegno manuale e la magia dell’animazione digitale.

CORSO GRATUITO DI FUMETTO

Ogni lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19 a partire dal 6 novembre 2024

CORSO GRATUITO DI ANIMAZIONE

Ogni lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19 a partire dal 15 gennaio 2025

PER ISCRIVERSI AI CORSI tinyurl.com/SpazioPerugino

Prende il via il 6 novembre alla Biblioteca della Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia il

progetto Spazio Perugino. I giovani nelle biblioteche alla scoperta del Perugino, promosso dal

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei

Ministri nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani in Biblioteca”, per favorire e sostenere la creazione

di spazi di aggregazione destinati alle nuove generazioni.

Due i corsi gratuiti di fumetto e animazione che saranno attivati nell’ambito del laboratorio

Memoria futura in sketch articolato appunto in due parti: una analogica e una digitale.

La prima, in partenza il 6 novembre 2024, condotta dall’Associazione Umbria Fumetto, consentirà di

apprendere le tecniche del disegno a mano secondo il linguaggio del fumetto.

La seconda, dal 15 gennaio 2025, porterà alla realizzazione di un corto animato in 2D grazie all’uso di

software come Adobe Illustrator, affrontando teoria e tecnica di Motion Graphic e la costruzione del racconto

audiovisivo, sotto la guida dell’Associazione culturale Argo.

Perugino, artista che riveste un carattere fortemente identitario per il territorio di Perugia e dell’Umbria e

di cui è stato celebrato il V centenario della morte nel 2023, sarà il filo conduttore dei corsi in programma,

che si svolgeranno presso la Biblioteca della Galleria Nazionale dell’Umbria che custodisce un patrimonio

librario specializzato sulle sue collezioni e sulla storia dell’arte antica italiana e di quella umbra in

particolare. Le fonti scritte presenti nella Biblioteca e le opere della Galleria Nazionale

dell’Umbria saranno utilizzate per creare un fumetto e poi un corto animato.

Ma non finisce qui perché Spazio Perugino vuole essere un progetto itinerante che coinvolge altri luoghi

di aggregazione più periferici della città, quali la Biblioteca delle Nuvole, specializzata in fumetti e

illustrazione vicino alla stazione ferroviaria, e la Biblioteca dell’ITET Capitini, un istituto tecnico della

zona ovest della città. L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di avvicinare i ragazzi tra i 14 e i 25 anni

alla Biblioteca della Galleria Nazionale dell’Umbria da un lato e dall’altro rendere capillare la fruizione

culturale, stimolare la creatività e l’interdisciplinarietà.

La Galleria Nazionale dell’Umbria ha realizzato il progetto Spazio Perugino. I giovani nelle biblioteche alla

scoperta del Perugino grazie al partenariato con realtà del territorio che lavorano con e per i giovani, quali

l’Associazione Umbria Fumetto, che collabora in maniera sinergica con la Biblioteca delle Nuvole,

venendo a contatto quotidianamente con ragazzi e ragazze per i quali organizza da anni svariati corsi di

fumetto; l’Associazione Metanoia, una realtà costituita da giovani attivi nell’ambito culturale,

conosciuta e apprezzata dalla fascia d’età sia di adolescenti che da quella dei giovani adulti; l’Associazione

culturale Argo, con esperienza decennale nel digitale e realizzazione di video che ha realizzato, nel corso

della sua esistenza, numerosi laboratori ed eventi di stampo culturale e digitale, dedicati a bambin* e

ragazz*. Questi saranno coordinati dall’Ente FORMA.Azione srl e opereranno in collaborazione con

associazioni come Arci Porco Rosso, UDU Perugia e Rete degli studenti medi.

______________________

Biblioteca della Galleria Nazionale dell’Umbria

Perugia, Piazza IV Novembre, 3

Informazioni: 075 58668444 – spazioperugino@gmail.com

Sito internet: www.gallerianazionaledellumbria.it

Instagram: https://www.instagram.com/spazioperugino/

