Montone: al via la “Festa del Bosco”

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre nel borgo tornano colori e sapori d’autunno con la 40esima edizione

(Cittadino e Provincia) – Montone, 30 ottobre ‘24 – Tutto pronto a Montone per la quarantesima edizione della “Festa del Bosco”. Dal 31 ottobre al 3 novembre nello storico borgo torna una della manifestazione più suggestive ed autentiche d’autunno in Umbria, che valorizza le piccole produzioni autoctone e i prodotti del bosco e sottobosco, grazie anche ai cittadini che mettono a disposizione i loro fondi per allestire botteghe e taverne.

Il programma

Accanto alla mostra mercato, con circa 50 espositori, aperta dalle 10 alle 22, è previsto un ricco cartellone di eventi: degustazioni, animazioni nelle strade, spettacoli e musica itineranti, concerti, visite guidate, passeggiate a piedi e a cavallo nei boschi, approfondimenti culturali, arte e artigianato.

L’apertura della manifestazione è fissata per giovedì 31 ottobre alle 18 e sarà allietata dal concerto dei ragazzi della junior band della Filarmonica Braccio di Fortebraccio di Montone, in piazza Fortebraccio. Sempre in piazza Fortebraccio, si prosegue con la musica dell’orchestra Bohemien, alle 20.30, e lo spettacolo Mangiafuoco di Alessio Burini, alle 21.30. Iniziative, poi, al Museo San Francesco per Halloween, a partire dalla visita animata guidata, ‘Santi da paura’, degli studenti della scuola secondaria ‘G.Polidori’ di Montone, alle 16.30, e ‘Storie spaventose per veri coraggiosi’, dalle 21 alle 22.

Venerdì primo novembre si apre con l’escursione ‘Sulle orme di Ghadge, Pieve de’ Saddi: l’appuntamento è alle 8 in piazza Fortebraccio per intraprendere un percorso di 27 chilometri e-bike, con possibilità di noleggio, adatto a tutti. Altra escursione storico-naturalistica sabato 2 novembre, con ritrovo alle 8, sempre in piazza Fortebraccio, per immergersi nel paesaggio rurale della valle del Carpina (per entrambe, info: Daniele Canini, 348.6014398) e ancora domenica 3, in via Case Sparse alle 8 per una passeggiata a cavallo e visita alla Rocca d’Aries (info e prenotazioni: Letizia, 329.7438980).

Tutti i giorni, inoltre, ‘Eco-villaggio’ dei giochi di strada, con tanti giochi creativi di una volta, a cura di Caimercati; mostra personale di Luca Morganti ‘Tutto t’orna’, alla Chiesa San Francesco; mercatino della scuola secondaria, dalle 15 alle 18 al foyer del Teatro San Fedele; mostra di icone cristiane realizzate dalle Sorelle Clarisse e dall’iconografa Laura Rossi nel salone del Monastero in via Roma; dal primo al 3 novembre, poi, Riciclo carosello, giostra ecologica a pedali per piccoli cavalieri al Parco della Rimembranza, dalle 10 alle 19; dimostrazione di tiro con l’arco a cura del Gruppo Arcieri Malatesta di Montone, alla Rocca di Braccio alle 16, e Fotografo retrò, in via dell’Ospedale, dalle 10 alle 19, per farsi le ‘foto come una volta’; infine, sabato 2 e domenica 3, mercatino dei piccoli artisti, a cura della Scuola primaria ‘Emma Smacchia’ di Montone, in via Roma dalle 10 alle 19.

Ampio spazio alle iniziative per bambini, con workshop sul circo, laboratori creativi, arte e teatro di strada, fiabe e favole animate e cura di Tieffeu.

Non mancheranno approfondimenti culturali, sabato 2 con il convegno ‘Resilienza e sviluppo nelle aree rurali: prospettive e buone prassi nella nuova programmazione comunitaria’, alle 10 al Teatro san Fedele; la presentazione del libro della food blogger Monica Pannacci, ‘Provalo perché è buonissimo!’, seguito da show cooking, alle 11 al Chiostro di San Francesco; ‘I dolci della tradizione dai Morti a Capodanno’, conferenza a cura del professor Ivo Picchiarelli alle 15.30 al Museo San Francesco, con degustazione finale; la presentazione del libro di Roberto Rossi ‘La regola del tre’, alle 17.30 al Teatro San Fedele; e ancora, domenica 3 novembre alle 11 al Chiostro San Francesco, la conferenza ‘Comunità degli olivi originali dell’Alta valle del Tevere, slow food per la Gentile di Montone’, con degustazione finale. Non poteva poi mancare uno spazio dedicato al ‘re della terra’ e difatti domenica alle 10 è in programma una ‘Ricerca del tartufo’, insieme ai tartufai di Montone, con partenza da piazza Fortebraccio.

La Festa del Bosco si chiuderà domenica 3 con il Fire show alle 18 e lo spettacolo di fuochi d’artificio alle 19, in piazza Fortebraccio.