Precipita dal tetto di un capannone, grave 15enne. Trasferito in ospdale in codice rosso

Una squadra della centrale è intervenuta presso i capannoni ex sicel, vicino obi, per un soccorso persona. Si tratta di un ragazzo di circa 15/16 caduto, sembra, dal tetto dello stabile. La squadra ha solo collaborato con il 118, che era già sul posto, per permettere l’accesso dell’ambulanza. Sul posto è presenta la polizia di stato per i rilievi. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale in codice rosso.