“Ponte di Montemolino a rischio chiusura, programmare le audizioni degli amministratori locali in seconda commissione”

Questo l’invito al presidente della Seconda Commissione, Valerio Mancini, arriva dalla sua collega di partito Francesca Peppucci (Lega) che esprime preoccupazione in merito alle criticità dell’infrastruttura viaria.

“La viabilità del ponte, situato tra il comune di Todi e quello di Monte Castello di Vibio ha una scadenza prevista per novembre 2022 rischiando la chiusura al traffico veicolare. Una situazione che comporterebbe delle ripercussioni negative sia in termini economici che di collegamento del territorio. Per questo è opportuno ascoltare i due sindaci interessati, Antonino Ruggiano e Daniela Brugnossi, insieme agli assessori competenti, per approfondire questo importantissimo tema”.