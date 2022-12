Pnrr, bando paesaggio e architettura rurale: 70 le domande ammesse

70 le domande ammesse a finanziamento per il bando per la protezione e la valorizzazione di architettura e paesaggio rurale dell’Umbria

Sono complessivamente 70 i progetti ammessi a finanziamento a seguito della pubblicazione, lo scorso 20 aprile, del bando regionale per la protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, nell’ambito del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza: lo comunica l’assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti, informando che la Giunta regionale ha approvato lo schema di atto d’obbligo per l’accettazione del finanziamento.

“Le risorse, 11,4 milioni di euro, erano finalizzate a finanziare progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico. Siamo molto soddisfatti che in molti su tutto il territorio regionale, abbiano colto questa occasione”. “I progetti ammessi a finanziamento – aggiunge l’assessore – contribuiranno al recupero e alla conservazione di edifici storici e culturali, in particolare edifici deputati alla cultura religiosa come cappelle, piccole chiese e canoniche, che potranno essere aperte a visite organizzate contribuendo così alla promozione della cultura e alla valorizzazione di questo grande patrimonio che arricchisce le città e i borghi dell’Umbria, mantenendo quel tratto identitario che proprio di questo bellissimo patrimonio di valore artistico ha fatto un volano per il turismo ambientale e culturale”.

Le risorse, a fondo perduto, sono assegnate fino all’80 per cento delle spese ammissibili, nei limiti massimi di 150mila euro per intervento ammesso a finanziamento; fino al 100 per cento delle spese ammissibili, nei limiti massimi di 150mila euro per soggetto ammesso il cui bene è stato dichiarato di interesse culturale.