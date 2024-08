Pioggia e calo delle temperature in Umbria

Pioggia intensa nel pomeriggio in diverse località dell’Umbria dove il cielo si è progressivamente riempito dalle nubi.

Con tuoni e fulmini ben visibili e la temperatura che ha avuto un calo apprezzabile.

Non vengono tuttavia segnalate situazioni di criticità o danni particolari.

La precipitazione ha interessato la periferia di Perugia, apparsa sormontata per qualche decina di minuti da una sorta di colonna di nubi ben visibile anche a distanza.

Qualche temporale nel ternano in particolare nell’area verso Narni. Dove un albero è caduto in via Tuderte senza provocare danni.

In diversi hanno subito pubblicato sui social foto e filmati del maltempo. Come chicchi di grandine in una zona di Terni e delle scalette di un vicolo trasformate in cascatelle di un ruscello a Narni.