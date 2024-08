Il Pan Opera Festival compie dieci anni e celebra Giacomo Puccini

Organizzato da TéathronMusikè APS al Teatro Caporali e in altre location di Panicale. In scena dall’8 al 22 settembre con due opere, un galà pièce lirico-teatrale e un concerto

Il decimo anniversario del festival e il centenario della scomparsa del grande compositore Giacomo Puccini a cui, in cartellone, vengono dedicati tre eventi musicali. Saranno queste le due importanti ricorrenze per il Pan Opera Festival che quest’anno andrà in scena dall’8 al 22 settembre, come sempre a Panicale, per la sua decima edizione. Organizzato da TéathronMusikè APS, con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Panicale e Gal Trasimeno Orvietano, e il sostegno di Fondazione Perugia, il festival, dedicato al particolare genere del teatro musicale, propone la messa in scena di due opere, ‘Gianni Schicchi’ di Puccini e ‘Dirindina’ di Domenico Scarlatti, con cinque recite, un galà pièce lirico-teatrale, un concerto ed eventi collaterali, divenuti appuntamenti fissi di questa rassegna culturale.

“Il filo conduttore delle rappresentazioni operistiche – ha anticipato Virgilio Bianconi, presidente di TéathronMusikè APS e direttore artistico del festival – è un’introduzione in prosa che vuole sottolineare la vocazione teatrale del festival e aiutare il pubblico nella comprensione dei contesti musicali e teatrali in cui si svolgono le pièce in cartellone”.

Il Pan Opera Festival alza il sipario domenica 8 settembre alle 17 al teatro Cesare Caporali con il Gala pièce lirico-teatrale ‘Un’intervista impossibile’. Un’improvvisa e inattesa intervista a Giacomo Puccini, nell’anno in cui cade il centenario dalla sua morte, ideata e scritta da Virgilio Bianconi e Marlon Zighi Orbi. A deliziare questa apertura del festival ci saranno cantanti e attori di grande levatura accompagnati al pianoforte da Giulia Bergo.

Si prosegue sabato 14 settembre alle 21 (con replica domenica 15 alle 18) con la messa in scena dell’opera ‘Gianni Schicchi’, capolavoro indiscusso di Giacomo Puccini, sua unica pièce comica con musica sublime e un’esilarante trama nata dalla collaborazione con Giovacchino Forzano. Regia, scena e costumi sono di Marco Nateri per direzione musicale di Patrick David Murray e accompagnamento al pianoforte di Sabina Belei. Domenica 15 settembre alle 12.15 alla Collegiata di San Michele Arcangelo ci sarà invece il concerto di mezzogiorno per Organo Solo ‘L’organo e l’Opera’ in cui si esibirà l’organista Luca Grosso. In programma brani scritti per organo da vari compositori dal ‘700 al ‘900 fra i quali il grande Giacomo Puccini.

A distanza di dieci anni, nel cartellone del Pan Opera Festival viene riproposta l’opera-intermezzo ‘La Dirindina’ di Domenico Scarlatti in un nuovo allestimento curato da Valerio Bufacchi, con i costumi di Marco Nateri, la direzione al cembalo di Eric Eade Foster e l’ensemble strumentale da camera del Pan Opera Festival. La messa in scena sarà al Teatro Caporali sabato 21 settembre alle 18 con replica domenica 22 alle 18 e in anteprima giovedì 20 settembre per i giovani allievi della scuola primaria di Panicale, nell’ambito del progetto Pan Opera Scuola. A corollario, sabato 14 settembre alle 16, alla Collegiata di San Michele Arcangelo, ci sarà la consueta Messa in musica degli artisti e degli artigiani animata dagli artisti del festival, mentre a conclusione di ciascuno spettacolo al teatro Caporali, il festival offre ai presenti un calice di prosecco per brindare al decennale. Per acquistare i biglietti degli spettacoli a teatro: www.ticketitalia.it

Sponsor del Pan Opera Festival sono Banca Centro Toscana Umbria e tutti gli esercenti della ristorazione di Panicale.