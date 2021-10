Piegaro, viabilità: verrà sottoposto a manutenzione il ponte sul Nestore

Approvato lo stanziamento per la manutenzione straordinaria del ponte sul Fiume Nestore ubicato sulla s.p. 307 di Piegaro. A renderlo noto è la Provincia di Perugia attraverso la consigliera delegata Erika Borghesi.

Nello specifico le opere previste (programmate per il biennio 2022-2023) consistono nella sostituzione delle barriere di sicurezza da bordo ponte e nell’adeguamento dei cordoli laterali oltre ad interventi di scuci-cuci su alcune parti delle murature. Tali opere saranno finanziate per 140.000 euro l’anno con risorse provenienti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità (fondi Decreto Legge 104 del 2020).

Lo stesso ponte sarà anche oggetto di verifica strutturale finalizzata ad accertare lo stato conservativo del manufatto e le sue relative condizioni di sicurezza.

Sempre per quanto riguarda il territorio di Piegaro, inoltre la Provincia, tra la fine del 2021 e il 2023 effettuerà interventi di sistemazione dei piani viabili su diversi tratti delle S.P. 307, 340 e 309 e S.R. 220, per un importo complessivo di 384.500 euro.

“Si tratta di opere coordinate e decise in stretto rapporto e in sinergia con l’Amministrazione comunale di Piegaro – dichiara la consigliere Borghesi – che si è dimostrata sempre molto attenta e sensibile alle problematiche della rete viaria che insiste sul proprio territorio”.

“Gli interventi previsti sul ponte sul Nestore – aggiunge poi Borghesi – sono finanziati dal Governo che ha stanziato risorse specifiche per la messa in sicurezza dei ponti esistenti o per la realizzazione di nuovi. Nella ripartizione di tali risorse alla Provincia di Perugia sono stati assegnati oltre 17 milioni di euro, attraverso un piano quinquennale. Risorse specifiche e aggiuntive grazie, alle quali si potrà intervenire in maniera puntuale sulle criticità esistenti. E come detto, parte di questi fondi saranno impiegati per Piegaro. Tale intervento – conclude Borghesi – era stato più volte sollecitato dal Comune e dal suo primo cittadino” .