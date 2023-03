Perugia1416, al via gli incontri dedicati alla danza medievale ed ai tamburini

Domenica 2 aprile appuntamento con “Perugia storica, auto e moto d’epoca nei rioni”, tour attraverso il Magnifico Rione di Porta Santa Susanna

Cresce l’attesa e fervono i preparativi in vista dell’ottava edizione di Perugia1416, in programma nel centro storico perugino dall’8 all’11 giugno 2023. Tante le iniziative in corso. Il Magnifico Rione di Porta Eburnea ha programmato degli appuntamenti settimanali dedicati al suono dei tamburini. Numerosa è la partecipazione anche grazie ai ragazzi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Viva” che prendono parte con entusiasmo e volontà. Gli incontri proseguiranno tutti i venerdì alle 16,30 presso il centro parrocchiale Shalom.

Il Magnifico Rione Porta Sole, invece, ha presentato la “Compagnia di danza medievale De Peroscia”, con la professoressa Patrizia Feliziani. Incontri aperti ai Rionali di ogni Rione e di qualsiasi età, che si terranno presso la sede del Magnifico Rione Porta Sole, situata in via del Roscetto 21. Dopo una parte teorica, i partecipanti all’iniziativa si sono cimentati in vari passi di danza. Nel corso di questi mesi saranno promossi altri incontri.

Domenica 2 aprile, infine, è in programma l’appuntamento con “Perugia storica, auto e moto d’epoca nei rioni”, iniziativa a cura di Camep Perugia con la collaborazione dei Rioni, un tragitto itinerante nel Magnifico Rione di Porta Santa Susanna con premiazione finale. Il programma prevede la partenza alle ore 10,30 da Sant’Andrea delle Fratte (Marchi Auto) per dirigersi verso Strozzacapponi, Capanne, Solomeo ed arrivo a Montebuono (ospiti della Busso Cash &Carry per una sosta con aperitivo e prova cronometrata). Alle 12 è prevista la ripartenza in direzione Mugnano, Fontignano, Tavernelle fino a San Savino (dove è prevista la sosta pranzo). Il tragitto riprende alle 15,30 con direzione Magione, Ellera, Olmo, Ferro di Cavallo e Perugia. Alle 16,30 si giunge in Largo Cacciatori delle Alpi e – dopo un percorso cittadino dei Rioni – alle 17 è previsto l’arrivo in piazza IV Novembre con schieramento degli equipaggi, distinti per Rione dietro i rispettivi gonfaloni. La manifestazione si conclude alle ore 18 presso la sala della Vaccara con il saluto delle autorità cittadine e le premiazioni. Con gli amici del Camep, una sorta di preview di Perugia1416 per ricordarne l’avvio tra poco più di 2 mesi.