Perugia: nuova illuminazione monumentale in Piazza Matteotti

Si è svolta nel pomeriggio di lunedì 7 dicembre alla presenza del sindaco Andrea Romizi, degli assessori Gabriele Giottoli, Clara Pastorelli e Margherita Scoccia, del capogruppo di F.I. Giacomo Cagnoli, e del dirigente Gabriele De Micheli, l’inaugurazione ufficiale della nuova illuminazione permanente di piazza Matteotti.

I lavori sono stati eseguiti, secondo le indicazioni del Comune di Perugia e dello studio Drisaldi, dalle società Citelum e Cosmos.

L’intervento, effettuato con luci efficienti a LED, valorizza il Palazzo del Capitano del Popolo, con il suo portale d’ingresso e il balcone, oltre a porre l’accento sul timpano della Chiesa del Gesù. L’intervento è rispettoso della Legge Regionale contro l’inquinamento luminoso.

La nuova illuminazione resterà attiva in maniera definitiva e, dunque, anche quando verranno tolte le luminarie installate per celebrare le festività natalizie.

“Proseguono – ha rimarcato il sindaco Romizi – gli interventi di illuminazione voluti dall’Amministrazione per valorizzare i nostri palazzi storici. Dopo piazza IV novembre oggi è la volta di un’altra piazza simbolo della città, ossia piazza Matteotti”. In programma – ha continuato il sindaco – c’è anche l’illuminazione del palazzo delle Poste, sempre in piazza Matteotti, per il quale si è in attesa di capire quando saranno effettuati i preliminari interventi di riqualificazione a cura della proprietà. Poi – ha concluso Romizi – saranno interessati da interventi di nuova illuminazione altri vicoli del centro che, con soluzioni innovative, daranno vivacità all’acropoli”.