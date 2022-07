Perugia: morto l’Avvocato Alarico Mariani Marini

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa, all’età di 90 anni, dell’avvocato Alarico Mariani Marini. Da pochi giorni aveva superato i 66 anni di iscrizione all’albo. Decano del diritto amministrativo e figura di spicco del foro, Mariani Marini ha patrocinato anche numerose amministrazioni pubbliche. Si è inoltre distinto come esponente delle istituzioni forensi nazionali. La città lo ricorderà per la sua profonda cultura e per le doti umane e professionali.