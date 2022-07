Perugia: lavori a Collestrada e Via Settevalli

Provvedimenti in materia di circolazione

Per eseguire lavori di bitumatura in strada di Collestrada, a partire da domani, venerdì 29 luglio, dalle ore 8 alle ore 18, nel tratto compreso tra strada per Brufa e strada Ospedalone San Francesco, con ordinanza n. 901 del 23 luglio, sono adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

senso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica e personale della impresa esecutrice munito di idonei dispositivi di segnalamento stradale in strada di Collestrada, nel tratto interessato dai lavori compreso fra strada per Brufa e strada Ospedalone San Francesco, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo degli stessi; limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato e in quelli adducenti.

L’inosservanza dei provvedimenti di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. I provvedimenti di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore con l’esposizione dei segnali.

Adottati provvedimenti in materia di circolazione (ordinanza n. 905 del 26 luglio) per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di via Settevalli, dall’incrocio di via Tuzi alla rotatoria Solinas, inclusa la parte di via Dottori e di via Sergio Angelini di raccordo con via Settevalli.

Le lavorazioni avverranno con orario diurno a partire dall’anello rotatorio in prossimità di via Dottori.

Per garantire condizioni di sicurezza, saranno istituiti, progressivamente con l’andamento dei lavori, il restringimento di carreggiata per i tratti a senso unico e il senso unico alternato disciplinato da impianto semaforico per le parti a doppio senso di circolazione. Inoltre, al momento del rifacimento della pavimentazione della corsia preferenziale per i bus, si attuerà il divieto di transito sulla medesima.

Questi, quindi, i provvedimenti che saranno adottati dal lunedì al venerdì, dal 1° agosto al 13 settembre dalle ore 7.30 alle ore 18.30, e dal 14 settembre al 19 settembre dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

Senso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica, personale incaricato dall’impresa esecutrice munito di idonei dispositivi di segnalamento stradale e/o impianto semaforico della impresa esecutrice in via Settevalli, nel tratto compreso fra via Tuzi e strada Ponte della Pietra San Vetturino, per i tratti disciplinati a doppio senso di marcia, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori; Restringimento della carreggiata disciplinato da idonea segnaletica e personale incaricato dall’impresa esecutrice munito di idonei dispositivi di segnalamento stradale in via Settevalli, nel tratto compreso fra via Tuzi e strada Ponte della Pietra San Vetturino, per i tratti disciplinati a senso unico di marcia, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori; Restringimento della carreggiata disciplinato da idonea segnaletica e personale incaricato dall’impresa esecutrice munito di idonei dispositivi di segnalamento stradale in via Dottori, nel tratto compreso fra via Settevalli e via Sergio Angelini e in via Sergio Angelini, nel tratto compreso fra via Dottori e via Settevalli, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori; Obbligo per l’impresa esecutrice di mantenere sempre libera la circolazione sulle traverse laterali di via Settevalli, per i tratti interessati dai lavori di cui ai punti precedenti; Soppressione delle corsie preferenziali bus in via Settevalli, nel tratto compreso fra via Barteri e via Minottini, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori; Obbligo per l’impresa esecutrice di apporre idonea segnaletica indicante il provvedimento di cui al punto 5) e i percorsi alternativi con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dei singoli provvedimenti. Limite massimo di velocità di 30 km/h nelle vie interessate dai lavori, nei tratti interessati dagli stessi e in quelli adducenti.

L’inosservanza dei provvedimenti, che entreranno in vigore con l’esposizione dei segnali, è punita con le sanzioni previste dal Codice della strada.

Nei giorni e nelle ore in cui i lavori non vengono eseguiti è fatto obbligo alla impresa esecutrice di rimuovere l’impianto semaforico, ripristinare la regolare circolazione stradale, lasciare la carreggiata in condizioni di agevole e sicura transitabilità e adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie a evitare incidenti con la collocazione della segnaletica anche notturna di pericolo.