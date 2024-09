Perugia e Gubbio ospitano il Villaggio dello Sport sabato 21 e domenica 22

Villaggio dello Sport: sabato 21 e domenica 22 settembre il CSI Umbria scende in piazza con tante attività dedicate alla promozione sportiva

Lo sport come momento di crescita, educazione e divertimento: è questo lo spirito con cui il Centro Sportivo Italiano Comitato Umbria si appresta ad organizzare ben due appuntamenti del “Villaggio dello Sport”. Sabato 21 e domenica 22 settembre, rispettivamente a Perugia e Gubbio, con il progetto “Pronto Intervento Gioco” le piazze si coloreranno di arancioblu per le giornate dedicate alla promozione sportiva. Un vero e proprio villaggio a cielo aperto con aree gioco, campi da minivolley e pickleball, calciobalilla umano, calcio di rigore e tiri a canestro oltre a gonfiabili e numerose attività pensate per i bambini più piccoli. Le iniziative sono tutte ad ingresso gratuito.

Le due giornate sono state presentate questa mattina a Perugia alla presenza del presidente regionale del CSI Umbria, Alessandro Rossi, dei rappresentanti dei Comitati CSI di Perugia e Gubbio, Claudio Banditelli e Corrado Angeli, e di alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui la consigliera con delega all’edilizia scolastica della Provincia di Perugia.

“Con l’organizzazione degli appuntamenti di Perugia e Gubbio, a cui seguiranno altre iniziative in giro per la regione – ha detto Rossi -, il Centro Sportivo Italiano Comitato Umbria vuole ripartire dal luogo simbolo delle città. Ripartire cioè da quelle stesse piazze che ospiteranno le manifestazioni e con una proposta di gioco e sport che possa coinvolgere dai bambini ai ragazzi ma anche le figure coinvolte alla loro crescita sportiva: allenatori, dirigenti, accompagnatori, arbitri ma anche e sopratutto, le famiglie. Rinsaldare il legame tra sport e città, andando oltre l’impiantistica sportiva. Con questo progetto si vuole favorire processi di inclusione, partecipazione, cittadinanza con una proposta che parta da spazi pubblici che sono i punti di riferimento urbani che accrescono il senso di appartenenza, la sensazione di radicamento, il sentirsi a casa all’interno della città che contiene e unisce”.

La consigliera provinciale di Perugia ha ricordato la vicinanza dell’ente al CSI, elogiando la realtà sportiva per le sue tante attività e la costante vicinanza a giovani e famiglie: “Quest’anno ricorre un anniversario importante – ha detto – 80 anni dalla nascita del Centro Sportivo, di una grande famiglia che si prende cura dei nostri giovani e porta avanti i valori dello sport, non solo nelle palestre ma anche nelle piazze, luoghi di incontro e aggregazione delle nostre splendide città. Oggi presentiamo un bellissimo progetto di promozione sportiva, ricordo con emozione l’edizione realizzata nel 2017 a Norcia, dopo il terremoto, dove ancora una volta avete dimostrato grande sensibilità e vicinanza a tutta la comunità”.

Le iniziative

Villaggio dello Sport a Perugia – Sabato 21 settembre, in Piazza IV Novembre, dalle ore 10 alle ore 18 sarà attivo il Villaggio dello Sport che torna a vivere nel centro del capoluogo umbro. All’interno della giornata poi, il Comitato di Perugia, ha organizzato le Premiazioni dei Campionati Primaverili: dalle ore 16 infatti si terrà la consueta cerimonia tutta dedicata al riconoscimento dei traguardi sportivi della stagione appena conclusasi. Oltre alle premiazioni per le società che si sono distinte per il fair play, un altro punto cardine delle attività dell’associazione arancioblu. Appuntamento quindi per sabato 21 settembre, in Piazza IV Novembre a Perugia, dalle ore 10 alle ore 18. Tutte le attività e gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

Villaggio dello Sport a Gubbio – Sarà Piazza Grande ad ospitare, domenica 22 settembre, il secondo appuntamento con il Villaggio dello Sport organizzato dal CSI Umbria. Stessa formula della manifestazione che vedrà sempre al centro lo sport, il divertimento come funzione educativa, cardini inossidabile dell’Associazione arancioblu che in questo anno festeggia anche i suoi 80 anni dalla fondazione.

Le passate edizioni

Il Villaggio dello Sport è un format di grande successo che il CSI Umbria organizza ormai da molti anni. Solo nel corso del 2024 si sono già svolti due grandi appuntamenti: il primo a Maggio in piazza Tacito a Terni che ha visto la presenza di più di 350 persone e poi a giugno, nel Piazzale Nazzareno Gubbini a Foligno, integrato all’evento Olimpiadi degli Oratori, registrando oltre 700 persone. Ma negli annali del Centro Sportivo Italiano dell’Umbria altri grandi appuntamenti hanno visto protagonista la manifestazione Villaggio dello Sport: nel 2021, adattato alle normative del momento, è stato il Barton Park di Perugia ad ospitare la manifestazione; dopo il terremoto che ha colpito Norcia nel 2017 quando il CSI non poteva esimersi dal proporre qualcosa di concreto, da un’azione tangibile, una vera presenza costante sul territorio. La sola vicinanza simbolica non era sufficiente in momenti così particolari che hanno vissuto i territori della regione e tutta l’Italia, il Villaggio dello Sport ed il Centro Sportivo Italiano ha voluto essere così una sorta di risposta concreta al bisogno di fare sport di una comunità momentaneamente ferita ma pronta a ripartire dai valori propri dell’attività sportiva.