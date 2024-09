Il presidente dell’Assemblea legislativa: ‘Punto di partenza per affrontare il declino dei valori e il decadimento demografico’

«L’approvazione di questa legge rappresenta un primo passo fondamentale verso un impegno concreto a sostegno delle famiglie umbre. Per Fratelli d’Italia, questo non è solo un traguardo politico, ma un impegno civico verso il futuro della nostra comunità». Così Eleonora Pace, presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, esprime la sua soddisfazione a margine dell’approvazione della nuova legge regionale sulla famiglia.

Pace sottolinea come questa norma non debba essere interpretata come un manifesto elettorale, ma come «un atto di riflessione profonda che guarda oltre le dispute politiche di parte, e punta a costruire un futuro solido per la società umbra». Il presidente ha inoltre evidenziato la laicità della legge, affermando che essa si basa su princìpi di diritto naturale e non su un orientamento confessionale, con l’intento di affrontare problematiche di attualità senza farsi influenzare dal ‘politicamente corretto’.

Tra i pilastri della legge Pace ha messo in luce la necessità di sostenere il capitale umano e di promuovere la solidarietà sociale: «Questa norma è un punto di partenza che ci consentirà di plasmare identità e futuro, affrontando le criticità della nostra epoca, come il declino dei valori e il decadimento demografico». Un tema cruciale toccato dalla legge riguarda il supporto alle famiglie monogenitoriali e il rilancio delle adozioni, in contrapposizione alla maternità surrogata. «Dobbiamo favorire l’adozione come un atto di amore – ha detto Pace – liberandola da logiche di mercato che mercificano il corpo delle donne». Riferendosi ai dati demografici preoccupanti dell’Umbria il presidente ha invitato a una riflessione più ampia: «La nostra regione ha perso il 4% della sua popolazione in soli 15 anni e si prevede che perderà un ulteriore 3% nei prossimi sei anni. È fondamentale agire ora per invertire questa tendenza, attraverso politiche sociali che promuovano la vita e la crescita consapevole». Eleonora Pace ha concluso il suo intervento sottolineando che, pur essendo consapevoli delle sfide future, `questa legge rappresenta una goccia preziosa che potrà crescere fino a diventare un fiume in piena, un impegno concreto per le generazioni future e per il benessere della regione» in quanto «la nostra politica deve avere una visione che va oltre l’arco temporale di una legislatura».