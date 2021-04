Perugia: conclusi i lavori di rimozione della linea aerea a Fontignano. Innovazione e sostenibilità per il territorio

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che si sono completate le operazioni di eliminazione della linea elettrica aerea in via Arezzo a Fontignano, nel territorio comunale di Perugia.

I tecnici dell’azienda elettrica hanno tolto i conduttori aerei e rimosso i relativi pali e sostegni, contribuendo in modo significativo anche al decoro urbano e alla sostenibilità ambientale. Al posto della linea aerea, E-Distribuzione ha attivato recentemente una nuova linea tutta in cavo interrato collegata ad una innovativa cabina microbox che a sua volta sostituisce un posto di trasformazione con palo, anch’esso eliminato.

La nuova linea elettrica, tutta sotterranea con cavo di ultima generazione senza alcun impatto ambientale, ha una lunghezza di circa 150 metri e, insieme alla nuova cabina microbox, garantisce una migliore qualità del servizio elettrico: tutti gli impianti, sia interrati che in cabina, infatti, sono dotati di apparecchiature motorizzate che consentono di gestire in modo automatizzato un’ampia porzione di rete elettrica compresa tra piazza Pietro Perugino tra via Caproni, via Arezzo, via Angelica, via Marini, via Parini, via della Tigre, via Siena, via Ersilia, via Linda, via Francesca fino a strada dei Montali e strada Torontola Cerrone.

I lavori rientrano nel più ampio piano di potenziamento del sistema elettrico di Perugia e provincia, che vede E-Distribuzione effettuare investimenti importanti per l’automatizzazione della rete coniugando innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

L’Azienda ricorda che per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere ​comunicazioni via sms, email o telegram su interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione nell’area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco. È possibile, infine, ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter E-Distribuzione nonché su www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” con i dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.