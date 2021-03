“Per l’Umbria quasi 20 milioni per messa in sicurezza e riqualificazione energetica”. Lo afferma la Senatrice Emma Pavanelli (M5s)



“Per l’Umbria quasi 20milioni di euro per la messa in di sicurezza e la riqualificazione energetica delle scuole secondarie di secondo grado”.

Lo ha annunciato la senatrice umbra del M5s Emma Pavanelli riguardo al Decreto del ministero dell’Istruzione che assegna alle regioni 1 miliardo e 125 milioni per le scuole. Le risorse sono così suddivise: 15.238.203,88 euro per la provincia di Perugia e 4.636.772,11 per quella di Terni. Il decreto attribuisce le risorse economiche direttamente alle Province, alle città metropolitane e agli enti di decentramento territoriale per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuove costruzioni.