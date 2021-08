Pavanelli (M5s): “In Umbria rilancio dell’edilizia grazie al Superbonus 110%”

“In Umbria c’è dinamismo e attenzione da parte delle imprese rispetto ai provvedimenti utili all’economia e alla creazione di posti di lavoro. Tra i settori in rilancio c’è quello dell’edilizia che, dopo un lunghissimo periodo di crisi, sta facendo registrare in Umbria un andamento positivo grazie al Superbonus 110%. Indubbiamente una delle vittorie del Movimento 5 Stelle che, oltre a risvegliare un comparto da troppo tempo fermo, ha messo in campo un’azione di efficientamento delle case dei cittadini e un valido contributo alla tutela dell’ambiente. Stessa cosa non posso dire di alcune amministrazioni locali che, pur di non riconoscere la bontà di tali provvedimenti, probabilmente per una questione politica, non li prendono nemmeno in considerazione. Questa è la strada della ripartenza, anche l’Umbria ha iniziato a percorrerla con molta energia”.