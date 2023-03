Pasqua Amica: ancora un gesto di solidarietà di Avanti Tutta

In vista dell’imminente festività cristiana la Fondazione punta sulle torte del Forno Pioppi e sulle uova della Cioccolateria Vetusta Nursia per sostenere il reparto di oncologia dell’ospedale di Perugia

La Fondazione Avanti Tutta ancora in prima linea per sostenere il reparto di oncologia dell’Ospedale di Perugia. Il Presidente Federico Cenci e la sua squadra hanno rinnovato l’appuntamento con le festività mettendo in campo l’iniziativa ‘Pasqua Amica’.

Da alcuni giorni attraverso il sito della Fondazione, www.avantitutta.org (sezione Pasqua Amica) è possibile acquistare online le gustose torte di pasqua del Forno Pioppi e le uova prodotte dalla Cioccolateria Vetusta Nursia. Il ricavato della vendita sarà utile per sostenere alcune spese derivanti dal trasferimento del reparto oncologia dell’ospedale di Perugia nella sua naturale sede, dopo le modifiche imposte dal Covid.

“Le iniziative legate alla Pasqua – dichiara il Presidente della Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci – rappresentano uno dei punti fermi della nostra attività annuale. In occasione di una festività così importante chiediamo un contributo per sostenere il reparto di oncologia, attraverso la vendita di gustosi prodotti culinari legati alle nostre tradizioni pasquali. Colgo l’occasione per ringraziare il Forno Pioppi e la Cioccolateria Vetusta Nursia per la consueta disponibilità e sensibilità che hanno dimostrato nei confronti di Avanti Tutta e in generale delle persone con malattia oncologica”.

Le torte di Pioppi (di oltre un chilogrammo di peso) sono acquistabili al prezzo di 15 euro, mentre le uova (cioccolato o fondente da 300 grammi) della Cioccolateria Vetusta Nursia a 10 euro.

Per informazioni www.avantitutta.org/pasqua-amica/

info@avantitutta.org – 392.5946347 – 335.1211192