Paciano, quarto appuntamento con Il Borgo è Donna

Conferenza, concerto e sfilata a tema Sostenibilità

Il 15 giugno 2024 alle ore 17.00, presso il Palazzo Baldeschi di Paciano (in via Francesco Mario Sensini 59), si terrà il quarto appuntamento del ciclo di eventi Il Borgo è Donna promosso dal Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere della Regione Umbria, dall’Associazione de I Borghi più Belli d’Italia in Umbria e da AboutUmbria.

Questo quarto incontro, dal titolo Borgo e Sostenibilità: donne protagonste del cambiamento, si aprirà con i saluti del sindaco di Paciano Luca Dini seguiti dalla conferenza coordinata da Caterina Grechi, presidente del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria. Interverranno Leslie Busby, coordinatrice Centro Terzo Millennio di Paciano, Alessandro Dimiziani, presidente de I Borghi più Belli d’Italia in Umbria e Letizia Tiezzi, titolare dell’Azienda Agricola Agrituristica Tiezzi.

La serata – coordinata da Ugo Mancusi, Direttore Marketing di AboutUmbria – proseguirà con il concerto di Cristina Palomba e Marco Pelliccioni, solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina e Umbra e con la sfilata del cuore organizzata da Laura Cartocci, presidentessa dell’associazione no profit Un’idea per la vita onlus.

Al termine verrà offerta una degustazione di prodotti tipici offerta da Circuito del Gusto.

Volti a mettere in evidenza e rendere omaggio alle donne di ieri e di oggi, protagoniste e artefici della cura e della bellezza dei borghi umbri e a porre un focus sul loro ruolo preponderante e fondamentale nel perpetrare cultura, tradizioni e saperi.

Gli eventi sono realizzati con il sostegno della Consulta Fondazioni Umbre.