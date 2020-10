Paciano: arriva la troupe di “Ricette all’italiana”. Anna Moroni prepara in studio i tipici “rigatoni al sugo d’oca”

Prenderà ispirazione da Paciano il piatto cucinato domattina dalla cuoca Anna Moroni direttamente negli studi televisivi di Rete4: i rigatoni al sugo d’oca.

La puntata di giovedì 29 ottobre di “Ricette all’italiana”, trasmissione condotta da Davide Mengacci su Mediaset, sbarca nel piccolo borgo umbro, dove accenderà i riflettori sui suoi punti di maggiore interesse.

La trasmissione arriva a Paciano su iniziativa della Regione Umbria (Assessorato al turismo). In particolar modo entrerà negli spazi museali di TrasiMemo – Banca della memoria del Trasimeno, per parlare dei suoi laboratori artigianali e delle sue tante iniziative creative. Non verrà tuttavia trascurato il tessuto economico. “Ricette all’italiana” infatti riserverà spazio anche alle esperienze imprenditoriali del luogo e farà visita all’azienda agricola La Saporita.

La nuova edizione di “Ricette all’italiana” va alla ricerca delle buone ricette della cucina e delle curiosità più suggestive del nostro Paese. Ad affiancare Davide Mengacci, la popolare cuoca casalinga Anna Moroni. Insieme, tutte le mattine, dalle 11,20 alle 12,30, presentano in ogni puntata un menù pensato ad hoc per i telespettatori e preparano manicaretti a quattro mani. Due inviate, Annalisa Mandolini e Annabruna Di Iorio, raccontano invece i territori italiani, di regione in regione, attraverso il loro viaggio e la loro curiosità.