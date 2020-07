“OutfitForDinner”: si replica! Via dei Priori ancora una volta protagonista indiscussa del venerdì del Centro Storico tra moda, musica e cibo

L’evento “Outfit for Dinner” è pronto a bissare il grande successo della prima serata. Venerdì 10 luglio, infatti, andrà di nuovo in scena l’innovativo happening che ha segnato il ritorno dell’intrattenimento serale nel Centro Storico di Perugia dopo l’emergenza sanitaria.Location dedicata e vestita a festa anche per questa occasione sarà via dei Priori, già cuore della manifestazione“Priorità Donna”, importante contenitore artistico e culturale a cui è collegato anche questo appuntamento.

L’iniziativa è solo la prima delle tante che le varie associazioni dell’ acropoli, in sinergia con l’Amministrazione comunale, hanno in programma per questa estate, che malgrado sia partita in ritardo con le attività di carattere socio-culturali a causa dei nuovi protocolli sanitari, riserverà ugualmente grandi sorprese e tanto divertimento.

“Outfit for Dinner” prenderà il via alle ore 19, quando inizieranno a risuonare i ritmi festosi dei vari DJ lungo il percorso enogastronomico e avrà inizio la sfilata itinerante (ripetuta più volte nel corso della serata) delle bellissime modelle vestite con abiti e accessori dei negozi del Centro Storico. Il tutto potrà essere comodamente goduto dai locali e ristoranti di Via dei Priori, che per l’occasione hanno creato menù particolari (dai 15 ai 40 euro a seconda del locale).

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione, che può essere fatta ai seguenti numeri: 392-8419955 o 392-5041258. Ecco, invece, il link per consultare il programma e i menù: http://www.visitaperugia.it/outfitfordinner/

Arianna Boco