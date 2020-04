Interventi di bitumatura a Maestrello e in via dei Priori. Assessore Numerini: “Maggiore sicurezza e decoro delle strade, interventi attesi da tempo”

È ripresa, in questi ultimi giorni, l’opera di bitumatura delle strade del territorio da parte del Comune. Proprio nei giorni scorsi sono terminati due interventi, rispettivamente a Maestrello e in via dei Priori a Perugia. Il primo ha riguardato il centro abitato del borgo di Maestrello, dove si è intervenuti su circa 500 metri lineari di strada (x 7 di larghezza), mentre il secondo ha riguardato l’area di via dei Priori all’intersezione con via della stella, in prossimità della chiesa di San Filippo Neri, dove è stato completato il raccordo della pavimentazione in pietra, che era rimasto sospeso per non creare disagio al traffico veicolare che attraversa la zona.