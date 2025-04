Ospedale Castiglione del Lago, donata cucina-tisaneria per Chirurgia

La struttura è stata acquistata dall’associazione Azzurro per l’Ospedale

Una cucina-tisaneria del valore di oltre 4mila euro è stata donata dall’associazione Azzurro per l’Ospedale per il nuovo reparto di Chirurgia dell’ospedale di Castiglione del Lago, inaugurato lo scorso 8 aprile. La struttura sarà a disposizione degli operatori e dei pazienti che ne avranno necessità.

Per celebrare questo gesto di generosità giovedì 17 aprile si è svolta una cerimonia di ringraziamento alla quale hanno partecipato Teresa Tedesco, direttore del Presidio ospedaliero unico (Pou) dell’Usl Umbria 1, Maida Pippi, presidente dell’associazione Azzurro per l’Ospedale, vari rappresentanti dell’associazione e professionisti sanitari.

La dottoressa Tedesco ha ringraziato, anche a nome della direzione aziendale, Azzurro per l’Ospedale per il costante sostegno: “questo ulteriore e significativo contributo – ha dichiarato – si tradurrà in un miglioramento tangibile della qualità dell’assistenza e dell’accoglienza all’interno della struttura”.

L’associazione presieduta da Maida Pippi, infatti, sono nel corso dell’ultimo anno ha effettuato donazioni, consistenti in attrezzature e arredi, per un valore complessivo di 20mila euro. Tra le più importanti ci sono l’ecografo palmare per il reparto di Dialisi, la termosaldatrice per l’ambulatorio chirurgico, 2 carrelli portacartelle per il reparto di Medicina, contenitori termici per il trasporto di materiale biologico e lettino ad alzata elettrica per l’ambulatorio chirurgico.