Oltre 130 pazienti ricoverati in un mese nell’ospedale da campo regionale di Perugia

Sono stati ricoverati 132 pazienti affetti da Sars-CoV-2 dal 10 marzo scorso, giorno di apertura dell’ospedale da campo della Regione Umbria, realizzato con risorse della Banca d’Italia e collocato a ridosso del Santa Maria della Misericordia di Perugia.

La struttura, composta da 12 posti letto di sub-intensiva, 8 di terapia intensiva e 10 di degenza ordinaria, è utilizzata per il ricovero in OBI – Osservazione Breve Intensiva – di pazienti acuti Covid che, dopo l’inquadramento clinico e la stabilizzazione, vengono tenuti in osservazione per un periodo medio di due o tre giorni e poi trasferiti nelle degenze covid dell’ospedale intramurario.

Nell’ospedale campale regionale sono impiegati 8 medici, 15 infermieri, più un infermiere con funzioni di coordinamento, personale di raccordo con le strutture e i servizi sanitari posti all’interno delle mura dell’ospedale, e 5 operatori socio sanitari, tutti guidati dal dottor Paolo Groff, Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell’Ospedale di Perugia, in collaborazione con la coordinatrice infermieristica del dipartimento dott.ssa Monia Ceccarelli.