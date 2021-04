OKKIO sostiene la “Raccolta occhiali usati” promossa dal Leo Club Foligno. Donati più di 200 occhiali



Più di 200 occhiali sono stati donati dall’occhialeria OKKIO a favore della raccolta solidale promossa dal Leo Club Foligno. Una donazione importante che permetterà ai soci del Club di aiutare numerose famiglie in difficoltà economica.

“Raccogliere occhiali usati, rimetterli a nuovo e donarli ai più bisognosi è l’obiettivo del nostro service – spiega la presidente del Leo Club Foligno, Veronica Fantauzzi – grazie alla grande generosità del Dott. Fabrizio Peppoloni saremo in grado di aiutare concretamente, soprattutto in un momento così complicato, tutti coloro che non hanno la possibilità di acquistare un paio di occhiali”.

L’iniziativa dei giovani del Leo Club si inserisce nel solco delle tante attività dedicate, dal Lions Club Foligno, alla salute e alla conservazione della vista. La “Raccolta occhiali usati” proseguirà sino a Giugno, sarà possibile donare i propri occhiali usati presso gli Shop Okkio di Foligno, Trevi, Spello e Nocera Umbra. Con un piccolo gesto si può fare molto per sostenere chi, in condizioni di povertà estrema, non può acquistare gli occhiali di cui ha bisogno.