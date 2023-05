Nuovo appuntamento al Percorso Verde Leonardo Cenci con sport nei parchi

Oltre allo sport focus su salute e contrasto al bullismo

Il progetto “Sport nei Parchi”, organizzato da Sport e Salute e dal Comune di Perugia, in collaborazione con l’Anci prosegue.

Dopo gli eventi dello scorso anno la manifestazione torna ad animare gli spazi del percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano, nell’area verde il bocciodromo, con tante discipline sportive e momenti di riflessione.

Lo scorso fine settimana, in particolare, sono andate in scena le consuete “isole di sport”, palestre a cielo aperto, nelle quali è stato offerto un programma di attività sportive gratuite all’aria aperta per la comunità grazie alla partecipazione di numerose società sportive.

Nel dettaglio l’asd Il Nagual ha proposto la Capoeira, l’asd Momentum ol Kung fu, Qi Gong, mobilità articolare, allenamento funzionale, movimento Consapevole, l’Asd Prom.O.S. Sport attività ludica, Tchoukball, Orienteering, Golf nei Parchi, l’asd Rugby Perugia Junior attività motoria di base con rugby, l’asd Scherma Grifo Perugia le varie discipline della scherma ed infine l’asd Spazio Agile per il Giocosport, Nordic e Fit Walking, camminate e ginnastica e pilates.

Oltre allo sport, tuttavia, l’occasione è stata propizia per sviluppare anche un momento di riflessione “Mens sana in corpore sano” su temi attualissimi come salute e sport nelle giovani generazioni, bullismo e cyberbullismo. Presenti all’incontro il pediatra Corrado Rossetti, l’operatore olistico Loredana Oppedisano, Patrizio Lucarelli, coordinatore progetto Matrix sul cyberbullismo, i ragazzi del liceo scientifico G. Galilei di Perugia ed i rappresentanti dell’AsdViva. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato l’assessore allo sport Clara Pastorelli che ha espresso viva soddisfazione per un’iniziativa che il Comune di Perugia ha sposato da subito con convinzione perché propone un modo innovativo di fare sport coniugando l’attività fisica con la fruizione delle aree verdi di cui la città è ricca.

In particolare il luogo ideale – spiega l’assessore – è il percorso verde Leonardo Cenci

“polmone della città, nonché da sempre punto di riferimento per i cittadini per trascorrere tempo libero immersi nella natura. In questo caso, grazie alla disponibilità delle tante associazioni sportive perugine, anche cimentandosi in discipline divertenti per trascorrere qualche ora in compagnia all’aria aperta”.

L’assessore, infine, ha espresso un plauso, ringraziando Sport e Salute nella persona della rappresentante per l’Umbria Sara Falcinelli, per la decisione di organizzare, insieme agli eventi sportivi, l’incontro su salute e bullismo.