Nuove donazioni al Santa Maria di Terni

Ancora manifestazioni di generosità per l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

La Guardia di Finanza ha donato al reparto di Pediatria TIN e Neonatologia un saturimetro MASIMO e un Neonatal Resuscitation using T piece device (NEO PUFF). I finanzieri hanno organizzato una raccolta fondi tra personale in servizio a Terni e in congedo con l’AnfI, Associazione nazionale finanzieri Italia.

A ricevere la donazione erano presenti, tra gli altri, il direttore generale del Santa Maria, Andrea Casciari, il direttore sanitario Pietro Manzi, il direttore amministrativo Maria Mariani, il direttore SC Pediatria TIN Neonatologia Federica Celi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Terni, colonnello Livio Petralia.

L’altra donazione è una poltrona per neo mamme donata dall’associazione ‘TerniXTerni’ e da ‘I compagni della natura’ di Arci caccia.

Il Circolo Dopolavoro Sanità di Terni ha inoltre donato al reparto di Anestesia e Rianimazione il Conox, un device che consente di valutare la profondità del livello di anestesia, lo stato di coscienza e della nocicezione dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva e sottoposti ad anestesia generale.

Il device permette di ottimizzare il dosaggio dei farmaci sedativi farmacologico ed un controllo ottimale del dolore garantendo un rapido recupero delle funzioni vitali con il massimo confort per il paziente.

La direzione della Azienda Ospedaliera ha ringraziato le forze dell’ordine per il costante rapporto di collaborazione esistente nell’ambito del miglioramento della funzionalità dei servizi della pubblica amministrazione. Ha ringraziato altrettanto l’associazione ‘TerniXTerni’ che con tante altre associazioni dimostra la costante attenzione nei confronti della principale struttura sanitaria della provincia di Terni. I presenti hanno approfittato dell’occasione per scambiarsi i migliori auguri per le prossime festività.