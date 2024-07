Numeri da record e grandi artisti: chiusa la XIII edizione del Narnia Festival

Grande la soddisfazione di Cristiana Pegoraro: la più bella edizione di sempre. La kermesse ha spaziato tra diverse forme d’arte nei suoi 55 eventi. Bene anche le masterclass

Oltre 250 artisti sul palco nei 55 eventi in cartellone, concerti e spettacoli che hanno spaziato dalla musica alla danza, dal teatro all’arte. Numeri da record per la XIII edizione del Narnia Festival, kermesse ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, per la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, che ha ottenuto quest’anno la nona Medaglia del Presidente della Repubblica. “Un’edizione andata alla grande – ha commentato Cristiana Pegoraro – con numeri da capogiro, spettacoli sold out, a partire dalla serata inaugurale dedicata alle ouverture più celebri di tutti i tempi, condotta da Massimo Giletti, nella quale il pubblico straripava al San Domenico Auditorium Bortolotti”.

Tra gli spettacoli di punta del cartellone ci sono stati ‘Le più belle frasi di Osho’ spettacolo tra satira e divertenti intermezzi musicali di e con Federico Palmaroli, personaggio televisivo esilarante; ‘Sinfonia flamenca’ in cui la danza flamenca è stata eseguita oltre che su musica tradizionale, sulle note della musica classica con la partecipazione del grande maestro, venuto direttamente da Malaga, José Ruiz; l’adattamento di ‘Il Vecchio e il mare’ di Ernest Hemingway con la magistrale interpretazione di Sebastiano Somma; il concerto di Povia, cantautore impegnato in temi sociali, vincitore del festival di Sanremo; e poi il concerto finale ‘Il Valzer’ con l’Orchestra del Narnia Festival, diretta dal maestro Porzio, che ha eseguito un repertorio dedicato ai valzer più famosi, includendo inediti di Beethoven in prima assoluta. Da non dimenticare anche il cineconcerto ‘Le grandi melodie del cinema internazionale’ di Marco Werba, esperto compositore che ha lavorato tra gli altri con registi del calibro di Dario Argento e Cristina Comencini, e lo spettacolo intimo e commovente ‘The midnight gospel’ di e con Yuri Napoli, accompagnato dal pianoforte di Cristiana Pegoraro a lume di candela e con il pubblico stretto intorno agli artisti. Fascino anche per gli appuntamenti al tramonto, novità di quest’anno, nella Chiesa medievale di san Francesco, in cui la grande musica è stata protagonista. Altra innovazione di grande successo è stata quella dell’incontro con l’artista perché ha dato l’occasione al pubblico di conoscere più da vicino i protagonisti del festival e a questi ultimi di apprezzare il territorio anche attraverso degustazioni enogastronomiche. Successo e grande affluenza di visitatori per le tre mostre allestite, quella di arte contemporanea al femminile ‘Female’ curata da Mariacristina Angeli, la personale ‘Splendore d’autunno’ di Anna Paola Catalani e la mostra di modellismo ‘Andavo a cento all’ora’. Bella e apprezzata, inoltre, la giornata di musica e motori con esposizione di auto d’epoca, incontri, performance e iniziative a tema. Infine, si è registrata anche una grande partecipazione alle masterclass di opera, danza, flamenco, teatro, musica e di lingua e cultura italiana che hanno accompagnato il festival per tutto il mese di luglio con oltre trecento studenti venuti da tutto il mondo. “È stata la più bella edizione di sempre – ha dichiarata Cristiana Pegoraro –, grande soddisfazione, grande affluenza, ho ricevuto tanti complimenti da parte del pubblico e degli artisti partecipanti, via via che gli eventi andavano in scena mi accorgevo della loro perfetta riuscita, del grande spessore artistico e di tanta emozione ad accompagnarli. Il festival ha portato a Narni artisti internazionali del più alto calibro proponendo spettacoli di vari generi, tutti di altissimo livello, questo a dimostrazione che il Narnia Festival è qualità”.