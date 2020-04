Norcia: ritardi nella ricostruzione. La denuncia al Commissario Legnini da parte del Comitato Rinascita Norcia

La Basilica di San Benedetto, l’ospedale, il progetto per il nuovo polo scolastico, ma anche i cimiteri e la disparità di trattamento tra chi ha avuto meno danni dal sisma e chi è nel vero cratere. Questi sono i temi che il Comitato rinascita Norcia ha sottoposto al commissario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, nel corso della videoconferenza che si è svolta sabato scorso con una quarantina di esponenti di vari comitati sorti dopo il terremoto del 2016. Il comitato nursino – viene detto in una nota – ha ribadito a Legnini in particolare