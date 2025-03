Norcia e la Civitas appenninica ufficializzano candidatura a Capitale europea della cultura 2033

Norcia e la Civitas appenninica lanciano la loro candidatura a Capitale europea della cultura 2033. L’ufficializzazione è avvenuta sabato primo marzo, nell’ambito della 61esima edizione di Nero Norcia, durante un incontro a cui hanno partecipato molti rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti coinvolti che hanno sottoscritto il manifesto a sostegno della candidatura.

In particolare erano presenti Giuliano Boccanera, sindaco di Norcia, Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente Anci Marche, Andrea Sisti, sindaco di Spoleto (in rappresentanza dei Comuni dell’Umbria), Camilla Laureti, europarlamentare, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Chiara Biondi, assessore alla cultura della Regione Marche, Marilena Rossi, consigliere regionale dell’Abruzzo, Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, Giulio De Rita del Censis, Maurizio Cecconi, direttore artistico del progetto di candidatura, Edoardo Alesse, rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila e presidente dell’associazione Hamu, Andrea Spaterna, presidente del Parco nazionale dei Monti Sibillini, Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola, monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, ed Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno.

La candidatura ‘Norcia e la Civitas appenninica: terra di cambiamento, crocevia di tradizioni e innovazione’ parte dalla realtà di un territorio che ha saputo rialzarsi dopo la devastazione del terremoto del 2016 ed è accompagnata da un forte impegno collettivo: ne sono sostenitori cittadini, istituzioni, nove università in sinergia con realtà imprenditoriali locali, centri di ricerca e studio del territorio, con l’obiettivo di sviluppo di una prospettiva interregionale di crescita, sostenibilità, sicurezza e connettività. La Civitas appenninica è formata dal 138 comuni di Abruzzo Marche, Umbria e anche 15 del Lazio che fanno parte nel cratere del sisma del 2016.

“Un obiettivo straordinario per Norcia e per tutte le comunità del cratere – ha commentato il sindaco di Norcia Giuliano Boccanera –. Raggiungere questo obiettivo sarà un volano fortissimo per il rilancio della nostra economia, perché la cultura è anche economia. Noi abbiamo radici, tradizioni, borghi bellissimi, santi straordinari come san Benedetto, patrono principale d’Europa: tutti questi elementi ci porteranno a raggiungere l’obiettivo”.

“Oggi è una giornata storica per Norcia – ha affermato quindi il vicesindaco di Norcia Antonio Duca –, per l’area cratere sisma e per l’intera Civitas Appenninica. Questa candidatura segna un punto di svolta nel percorso di rinascita per la nostra città e per l’intero territorio colpito dal sisma del 2016. Radici storiche, cultura, saperi e innovazione, oltre ad accomunarci, sono gli ingredienti giusti per proiettarci con fiducia in un futuro da protagonisti”.

“Una grandissima opportunità – ha sottolineato Proietti – non solo per l’Umbria ma per l’intera Civitas Appenninica. Una candidatura che assume un significato particolare in questi giorni in cui si parla di un’Europa che sembra vacillare. Noi invece la riportiamo ai suoi padri fondatori e al suo patrono san Benedetto. Un significato che va oltre una grande occasione di ripresa per questi territori resilienti che possono così recuperare il terreno perso, purtroppo, anche a causa della fragilità. Si innesta anche in un percorso di pace e sapete quanto questo ci sti a cuore e sta nelle corde dell’Umbria. Ci sentiamo davvero di rappresentare la Civitas Appenninica nell’ambito della cultura europea”.