Nocera Umbra: importante manovra dell’amministrazione comunale a sostegno delle attività del territorio. Nessun aumento di tasse



L’Amministrazione Comunale sta predisponendo una importante manovra al fine di agevolare alcune categorie commerciali fortemente in difficoltà a seguito della pandemia che dura da più di un anno.

Dopo l’approvazione del Bilancio di previsione per il 2021, con il quale non è stato previsto nessun aumento di tasse garantendo tutti i servizi, oggi siamo pronti ad intervenire con una riduzione della TARI (Tassa sui Rifiuti) per tutte le attività commerciali.

Le attività rimaste chiuse quali, Palestre, Alberghi, B&B, Agriturismi, Case Vacanza, ecc., avranno una riduzione pari a 7 mesi della tassa prevista, mentre per le altre attività che hanno esercitato in maniera saltuaria la propria attività, è prevista una riduzione pari a 3 mesi della tassa prevista.

Le riduzioni verranno decurtate direttamente dagli uffici comunali nelle bollette di quest’anno.

È stata inoltre prevista la sospensione del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali per tutto l’anno in corso.

Come già fatto lo scorso anno, l’Amministrazione, vuole andare incontro alle esigenze degli operatori cercando tutte le soluzioni possibili per migliorare le condizioni lavorative nel rispetto delle norme contro la pandemia.

Dichiarazione del Sindaco Bontempi e dell’Assessore Frate: