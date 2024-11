Natale, stazione centrale affollata a Città della Domenica: riparte lo storico tramvai di Mario Spagnoli

Viaggerà insieme al Trenino delle meraviglie e così i visitatori potranno esplorare il Parco di Natale in tutto il suo splendore di luci e colori. Inoltre, c’è il photocontest: la foto più votata vince un abbonamento per tutta la famiglia

In questi giorni Città della Domenica è più splendente che mai grazie alle luminarie e agli addobbi scintillanti del Parco di Natale, che animerà l’atmosfera del family park di Perugia ogni sabato e domenica, fino al 26 dicembre (anche lunedì 23 e martedì 24). Grandi e piccini verranno coinvolti in tante attività, tra giochi, laboratori e fiabe a tema natalizio, in cui protagonisti saranno creatività e magia. Un parco che merita di essere esplorato in tutta la sua ampiezza, fino alla sommità del monte Pulito, su cui sorge e da cui è possibile godere di un panorama mozzafiato sulla città. Chi non teme ‘le scalate’ può percorrere i sentieri a piedi, ma chi vuole affrontare le salite più comodamente da oggi può salire a bordo del rinnovato Tramvai, lo storico mezzo introdotto da Mario Spagnoli, fondatore del parco, che trasse ispirazione dagli iconici tram di San Francisco, i ‘cable cars’, durante uno dei suoi viaggi negli Stati Uniti d’America. Se ne ricorderà chi ha frequentato il parco fin dalla sua apertura, nel 1963, e magari sarà questo lo spunto per tornare indietro nel tempo, ricordare aneddoti e raccontare storie vissute nel parco ai propri nipoti, accanto alle tradizionali fiabe.

Il Tramvai partirà ogni 20 minuti dalla Stazione centrale, attraverserà il cuore del bosco e raggiungerà il punto più alto del parco, dove si trova il Missile, permettendo di esplorare zone altrimenti raggiungibili solo a piedi. Dalla stazione centrale partirà inoltre, ogni 30 minuti, il Trenino delle Meraviglie, che porterà gli ospiti al Villaggio di Babbo Natale. L’asinello mascotte Burro Natale, gli elfi e gli animali magici luminosi renderanno l’esperienza nelle aree interne ed esterne del parco molto suggestiva. Inoltre, per immortalare questi preziosi momenti in famiglia, chi vorrà potrà partecipare al photocontest di Natale: in palio l’abbonamento per la stagione 2025 al parco per tutta la famiglia. Basterà scattarsi una foto ‘natalizia’ all’interno del parco e pubblicarla sui propri profili social taggando Città della Domenica e inserendo l’hashtag #cittadelladomenica. Lo scatto dovrà essere inviato, inoltre, tramite Messenger (Facebook) o in DM (Instagram). Città della Domenica pubblicherà tutte le foto dei concorrenti e quella che riceverà più like vincerà il premio.