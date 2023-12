Natale a Bastia, tanti gli appuntamenti

Tra tradizione e condivisione

Nei giorni che precedono il Natale continuano gli eventi per i più piccoli, i concerti, il 23 Dicembre si realizzerà il Presepe vivente nel Borgo Antico, la mattina ci sarà la riapertura della Chiesa di San Michele Arcangelo. Come di consueto arriverà Babbo Natale portando doni nei centri sociali. Il 28 dicembre un bellissimo concerto Gospel fino ad arrivare al 31 dicembre alle ore 12.00 con il Brindisi all’ultimo Mezzogiorno a cura dell’Associazione Insula Romana. Poi la festa di Capodanno a Bastia con l’Ente Palio, Riverook e Rollever. Acquistando in qualsiasi negozio di Bastia Umbra dal 20 al 29 dicembre è possibile vincere i biglietti per “Daccapo – L’ultimo dell’anno a Bastia”. Contattando i canali social di Visit Bastia Umbra tutti i dettagli per partecipare all’estrazione promossa con Confcommercio. Continua la Lotteria Città di Bastia con l’estrazione dei biglietti vincenti il 14 gennaio.

Di seguito tutti gli appuntamenti fino al 31 dicembre

Dicembre 2023

BIBLIOTECA COMUNALE ALBERTO LA VOLPE

Ore 17:00 La CAA in Biblioteca: Tabelle comunicative e proposte d’uso per Leggere tutti Con Roberta Palazzi. Prestito a sorpresa e presentazione delle ultime novità librarie

Dicembre 2023

I SOGNI SON DESIDERI

BIBLIOTECA COMUNALE ALBERTO LA VOLPE Ore 21:00

Canti e filastrocche per prepararsi alla notte di Natale

Per bambini dai 3 ai 10 anni Condotto da Emma Tramontana

23 dicembre

RIAPERTURA CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO Piazza Mazzini, Ore 11:00 Alla presenza del Vescovo Monsignor D.Sorrentino Autorità religliose e civili. A cura della Parrocchia di San Michele A.

PRESEPE VIVENTE NEL BORGO ANTICO Presepe vivente nel Borgo Antico del territorio Vicoli del Centro Storico dalle ore 15:00 alle ore 20:30; 15:30 piccolo concerto introduttivo del Coro giovanile dell’Istituto Comprensivo Bastia 1 (classi prime) curato dai Prof. Francesco Andreucci e Marco Brufani presso la piazzetta delle Monache benedettine

Dicembre

ARRIVA BABBO NATALE A CAMPIGLIONE Centro Sociale Campiglione, Ore 16:00 Incontro dei bambini e degli anziani presso il centro sociale di Campiglione. Merenda offerta a tutti. A cura del Centro Sociale Campiglione

ARRIVA BABBO NATALE A OSPEDALICCHIO Centro storico di Ospedalicchio, Piazza B. Buozzi, Ore: 18:00 Babbo Natale per le vie del borgo. A cura del Centro Sociale Ospedalicchio

Dicembre

CONCERTO “AMORI IN CORSO” Canzoni d’Amore in forma di lied Auditorium Sant’Angelo, Ore 21:00 Mezzoprano, Elisabetta Pallucchi, Pianoforte Egidio Flamini.

Dicembre 2023 CORO GOSPEL – CHRISTMAS JOYFUL SHOW JOYFUL SINGING CHOIR Chiesa S. Michele, Ore 21:00 Direttore musicale Aurora Scorteccia

28/29 Dicembre

2° TORNEO NAZIONALE Memorial Tomasso Sulpizi e Giorgio Giulietti Under 14, 16, 18 femminili Organizzatore: Ass. Bastia Volley Programma completo su: www.bastiavolley.weebly.com

Dicembre 2023 “QUANDO TUTTO IL MONDO DORME” BIBLIOTECA COMUNALE ALBERTO LA VOLPE Ore 21:00 Laboratorio espressivo di creatività musicale. Per bambini da 0 a 8 anni e i loro adulti Condotto da Elisabetta Ciancaleoni Dicembre 2023 BRINDISI ALL’ ULTIMO MEZZOGIORNO Auditorium S. Angelo, Ore 12:00 A cura Ass.ne Insula Romana Dicembre 2023 “DACCAPO – L’ULTIMO DELL’ANNO A BASTIA” Festa di Capodanno, Piazzale Poste a A cura del Comune di Bastia Umbra, Riverock, Rollover, Ente Palio S. Michele

Tutto il programma su www.visitbastiaumbra.it