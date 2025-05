Due uomini denunciati a Bastia Umbra per aggressione con tanica e coltello

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Assisi, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza, ha denunciato per i reati di ricettazione e possesso di oggetti atti ad offendere e allo scasso due cittadini stranieri, rispettivamente classe 1992 e 1962, entrambi gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, di cui uno di questi inottemperante al divieto di allontanamento dell’obbligo di dimora.

Nello specifico, sabato sera, i due soggetti sono stati notati, nel centro di Bastia Umbra, in atteggiamenti sospetti da un cittadino che ha richiesto l’intervento di una Volante.

Giunti sul posto, gli operatori hanno rintracciato le due persone che sono state sottoposte ad un controllo più approfondito che ha dato esito positivo. Infatti, il 53enne, oltre ad aver fornito false generalità, è stato trovato in possesso di un coltello. Inoltre, nascosta in un cespuglio, i poliziotti hanno trovato una tanica con all’interno 20 litri di gasolio, oggetto per i quali i due non sono stati in grado di motivare il possesso.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che il 53enne era anche gravato dall’obbligo di dimora nel comune di Assisi.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, entrambi i soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione; il 53enne è stato, altresì, denunciato per i reati di falsa attestazione sulla propria identità personale, porto abusivo di oggetti atti ad offendere ed inosservanza dell’obbligo di dimora nel comune di Assisi.

Perugia, 21 Maggio 2025