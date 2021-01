Museo della pesca: l’attività prosegue online con laboratori, letture e visite guidate

L’emergenza sanitaria da Covid 19 non ha mai fermato le attività laboratoriali e di visita del Museo della pesca e del lago Trasimeno di San Feliciano di proprietà del Comune di Magione e gestito da Sistema Museo. Sedici, fino ad ora, i laboratori rivolti ai bambini pubblicati sulla pagina fb Museo di Magione.

“Sin dal primo periodo di chiusura dei luoghi della cultura – fa sapere Federica Volpi, responsabile dei Musei di Magione, abbiamo messo in atto una serie di iniziative per proseguire, seppur in modalità differente, le attività che venivano svolte all’interno delle strutture. La chiusura, oltre a non permettere più le visite, aveva interrotto le attività laboratoriali con i bambini che hanno sempre avuto una grande attrattiva. Per questo motivo ci siamo tempestivamente attivati organizzando, sia nel primo periodo da marzo a fine maggio, che in occasione del secondo lockdown, attività diversificate rivolte a tutte le fasce d’età, tra cui i laboratori rivolti ai bambini”.

“Si tratta – prosegue – di attività che i bambini possono eseguire con oggetti di uso comune facilmente reperibili e che comprendono anche laboratori realizzati con materiale di riciclo, attraverso i quali è possibile, non solo far conoscere le caratteristiche del lago, ma puntare l’attenzione sull’importanza dell’educazione ambientale, stimolando creatività e fantasia. Importante è la risposta da parte di bambini, mamme e maestre che in diverse occasioni hanno pubblicato foto e commenti relativi ai laboratori proposti. In occasione dell’ultimo laboratorio sono stati realizzati degli originali segnalibri per ricordare che è attivo il servizio di prestito a domicilio dei libri della biblioteca comunale di Magione”.