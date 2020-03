Montone: tutte le informazioni sul Coronavirus in una App. Contro le fake news il Comune attiva un nuovo canale ufficiale

L’amministrazione comunale di Montone ha deciso di attivare una App istituzionale in grado di diffondere informazioni sul Covid-19 in tempo reale, direttamente alla cittadinanza. Il tutto per garantire l’ufficialità delle notizie in merito all’allerta sanitaria di questi giorni.

Grazie a questo nuovo strumento il Comune potrà rispondere e interagire con i cittadini in modo veloce e funzionale. Attraverso la App saranno diffusi comunicati, regole di comportamento, indicazioni operative e materiale informativo sul Coronavirus.

“Un servizio in più – spiega il sindaco Mirco Rinaldi – che in un momento di particolare emergenza, come quello che stiamo vivendo in questo momento, può rivelarsi fondamentale per la gestione delle normali attività quotidiane”.

La App è scaricabile gratuitamente, sia da Apple Store che da Play Store, cercando “MyCity”. Una volta avviata, l’utente deve scegliere la Regione, poi la Provincia e, infine, il Comune.