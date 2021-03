Montone: rifiuti, è attivo il servizio di ritiro a domicilio del verde. Le indicazioni per una corretta gestione di potature e sfalci

Nel territorio di Montone è attivo su prenotazione il servizio di ritiro a domicilio del verde.

A renderlo noto è l’Amministrazione comunale che in una nota precisa le modalità di raccolta e ricorda che, per una corretta gestione dei rifiuti presso l’impianto di trattamento, gli sfalci e le potature non devono essere conferite nel rifiuto organico.

I cittadini interessati per il ritiro di piccole quantità di potature e di sfalci (massimo 5 sacchi) possono usufruire del servizio telefonando al numero verde Sogepu spa 800-132152.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta di potature in grandi quantità e, quindi, con la necessità di effettuare il ritiro con mezzi meccanici (il cosiddetto “ragno”) si potrà fare richiesta telefonando sempre al numero verde 800-132152 indicando le quantità di potature da raccogliere.

In entrambi i casi l’utente verrà ricontattato per definire le modalità di ritiro.

Naturalmente, il ritiro deve essere effettuato in tutta sicurezza per gli operatori, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, quindi senza alcun contatto diretto con l’utenza, che dovrà garantire sia la facilità del ritiro stesso che lo spazio sufficiente per le manovre del mezzo meccanico.