“Modifiche a sistema integrato e agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”. Gli emendamenti approvati in prima commissione

La Prima commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita oggi, in videoconferenza da Palazzo Cesaroni, per discutere gli emendamenti presentati dai consiglieri regionali al disegno di legge della Giunta che modifica ed integra la legge ‘1/2018’ relativa a mercato del lavoro, apprendimento permanente, promozione dell’occupazione e Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal). Tra le modifiche più rilevanti apportate al disegno di legge ci sono l’attribuzione ad Arpal Umbria della gestione del Centro di formazione professionale di Terni e la sostituzione dell’amministratore unico con un Consiglio di amministrazione e un presidente [Daniele Nicchi – Lega]. Accolte le proposte di attribuire un ruolo, nell’ambito dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e nella programmazione dei servizi per il lavoro, alle associazioni più rappresentative impegnate nel riconoscimenti dei diritti delle persone con disabilità [Thomas De Luca – M5S e Paola Fioroni – Lega; emendamenti distinti]. Accettato anche l’emendamento che chiedeva il monitoraggio dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità [Paola Fioroni – Lega]. Sì alla proposta di valutazione dell’impatto delle politiche per il lavoro da parte dell’Osservatorio; di verifica del soddisfacimento dell’interesse generale nell’attività svolta dai privati; di intese per promuovere l’occupabilità delle persone svantaggiate [Andrea Fora – Patto civico, Simona Meloni – Pd]. Approvati infine gli adeguamenti alla clausola valutativa della legge, predisposti dal Comitato di controllo.