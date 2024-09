Moda, arte e solidarietà: presentata la seconda edizione di Umbria Fashion

Talento e creatività nell’evento ideato da Laura Cartocci in scena il 19 e 20 ottobre a Perugia – Testimonial dell’evento è Sergio Múñiz. Novità: concorsi per le scuole del territorio

Due giorni densi di iniziative che ruotano attorno a moda, arte e solidarietà, talento e creatività: a Perugia torna Umbria Fashion, in scena sabato 19 e domenica 20 ottobre nella sala dei Notari, trasformata per l’occasione in un salotto fashion. Una scommessa vinta quella della prima edizione e così Laura Cartocci, founder e presidente di Umbria Fashion, indossatrice di noti brand nazionali e internazionali e insegnante di portamento, ripropone il format che metterà insieme talk tematici, storie di successo e premiazioni, accogliendo stilisti, modelle, giornalisti di moda e influencer da tutta Italia. Non solo: Umbria Fashion vuole essere soprattutto un ponte tra le giovani generazioni e il mondo della moda, per far emergere i talenti, coltivandoli e valorizzandoli, mettendo in comunicazione i brand, le aziende, gli istituti superiori, gli istituti professionali e le università a indirizzo moda dell’Umbria, con lo scopo di avvicinare, e se possibile introdurre, gli studenti al mondo del lavoro, creando per loro un’opportunità di crescita concreta.

A presentare la seconda edizione di Umbria Fashion c’erano, oltre a Laura Cartocci, Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Erika Borghesi, consigliera della provincia di Perugia e Fabrizio Croce, assessore al Turismo, Spettacolo dal vivo e Creatività urbana del Comune di Perugia. Presenti, inoltre, Paola Fioroni, vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria e Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria. In platea anche l’artista internazionale MaMo, a cui sarà consegnato il premio Arte, intitolato al compianto maestro Franco Venanti, per cui erano presenti i figli Luca e Barbara e la moglie Zaira, e Manuela Marinangeli, presentatrice della due giorni di Umbria Fashion. Tra i personaggi che prenderanno parte a Umbria Fashion 2024, l’imprenditrice Nicoletta Spagnoli, che sarà protagonista di ‘Storie di successo’, nell’intervista di domenica alle 18, a cura della giornalista Donatella Miliani.

L’evento si aprirà, dunque, sabato 19 ottobre, con il fashion show di Attilio De Angelis, vincitore del contest per stilisti emergenti della prima edizione, fashion designer ed ex studente Nid. Anche quest’anno ci sarà il concorso per giovani stilisti ai quali è stato chiesto di farsi interpreti del proprio tempo realizzando un abito ispirato all’artista Alberto Burri, in particolare all’opera Rosso plastica. La sfilata è prevista sabato alle 19.45 e la domenica, alla stessa ora, la premiazione. A consegnare il riconoscimento sarà Sergio Múñiz, testimonial dell’edizione 2024 di Umbria Fashion, attore spagnolo, modello e volto televisivo noto al pubblico italiano anche grazie alla vittoria dell’Isola dei famosi nel 2004. Novità di quest’anno sono le competizioni cui prendono parte gli studenti che frequentano istituti professionali pubblici o privati, di design, moda e modellistica, accademie, università di moda e scuole professionali del territorio. L’obiettivo è valorizzare e promuovere i talenti emergenti del mondo della moda e dar loro un’opportunità di visibilità. Così, gli studenti di Aba e Nid si cimenteranno nella realizzazione di cinque abiti ispirati al divin pittore Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come il Perugino, mentre agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo moda di Perugia, Gubbio, Foligno, Terni e Spoleto, è stato assegnato come tema l’Aurora umbra di Gerardo Dottori, per cui sono stati chiamati a realizzare tre abiti. I relativi fashion show si terranno rispettivamente sabato alle 18.30 e domenica alle 19. Spazio anche ai talk, il sabato alle 16.30 sul tema ‘Lavoro, la moda guarda al futuro: le professioni più richieste’ e alle 17.45 ‘Moda e arte: il fascino della contaminazione’; la domenica, poi, alle 16 si parlerà di ‘Body positive vs body shaming: la moda fa la sua parte?’ e di ‘La Moda nel tempo dell’intelligenza artificiale: necessità, evoluzioni e prospettive’, alle 17.15. Diversi, inoltre, i riconoscimenti che verranno assegnati: dopo il ricordo di Umberto Ginocchietti, stilista e imprenditore perugino, fondatore dell’omonimo marchio, il Premio Talenti umbri sarà consegnato a Luigi Preziotti, designer director di Prada, e Gabriele Baldinotti, ceo di Herno spa. C’è anche il Premio Talento internazionale che sarà consegnato a Marco Weber, coo di Ermanno Scervino; inoltre, spazio ai premi Moda ‘Antonio Becchetti’, Solidarietà ‘Laura Buco’ e il già citato Arte, nel ricordo del maestro Venanti. L’arte e la creatività sono una costante dell’evento che celebrerà l’artista Marvin Oliver, uno dei principali esponenti dell’arte contemporanea dei Nativi Americani, in virtù del gemellaggio che lega Seattle a Perugia. Oliver sarà ricordato nel fashion show ‘Indossare l’arte – Simbolo e preziosità’, domenica alle 19.30. Tra fashion show e sfilate, alcune delle quali avranno come protagonisti i bambini, spazio al tema della solidarietà, con la Sfilata del cuore di Un’idea per la vita onlus, domenica alle 16.45.

“Umbria Fashion si evolve e si rinforza – ha commentato Cartocci –. Cambiano gli ospiti e i relatori, ma il format sarà lo stesso, con i fashion show, i talk, le storie di successo, lo spazio per i talenti umbri, gli studenti e il contest per stilisti emergenti. Parlando di moda e di arte, un ringraziamento speciale va all’artista internazionale Roberto Domiziani che quest’anno ha preparato una sorpresa meravigliosa per tutti i premiati”. “Come Regione – ha commentato Tesei – abbiamo sostenuto questo evento che Laura Cartocci, con la sua professionalità e passione, sta portando avanti. Il tema della moda per la Regione Umbria è di grande importanza, abbiamo aziende famose in tutto il mondo e quindi dobbiamo anche fare in modo che tutto questo sia conosciuto. Questo evento serve anche a costruire un futuro per i nostri giovani che possono trovare nella regione risposte importanti anche per la propria attività professionale”. “Umbria Fashion è un contenitore – ha sottolineato Croce – che mette insieme moda, arte, solidarietà e quindi è molto interessante. Abbiamo cercato di dare il massimo supporto concedendo l’uso delle sale più prestigiose della città e speriamo che possa avere il riscontro che merita”. “Ho partecipato l’anno scorso alla prima edizione – ha aggiunto Borghesi – è stata un grandissimo successo, posso dire che Laura Cartocci ha messo davvero il cuore, l’anima. Ho il privilegio di essere amica di Laura e seguirla nelle sue tante attività, ama questa regione e la promuove anche attraverso la solidarietà con la sua associazione e ha anche la capacità di fare squadra, di fare rete”.

Per restare aggiornati sul programma di Umbria Fashion si può consultare il sito www.umbriafashion.com, completamente rinnovato e curato dall’agenzia di marketing Moving Digital di Michele Spigarelli, oltre a seguire i profili Facebook e Instagram dell’evento, gestiti da Maria Micol Settimi.