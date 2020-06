Marsciano: attivato lo sportello per la disabilità. Il servizio è gratuito e realizzato in collaborazione con l’Associazione famiglie di disabili (Afad)

Da giovedì 18 giugno è operativo a Marsciano lo sportello di supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie. La sua attivazione fa seguito alla stipula di un accordo di collaborazione, firmato nei giorni scorsi, tra il Comune di Marsciano, rappresentato dalla responsabile dell’area sociale Sara Ciavaglia e l’Associazione famiglie di disabili (Afad) di Terni con la presidente Delfina Dati. Lo sportello, attivo presso lo spazio DigiPass di Sala Vallerani, in piazzetta san Giovanni, è aperto il primo e il terzo giovedì di ogni mese dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Si avvale di personale qualificato dell’associazione, tra cui la dottoressa Sara Baccaille, l’avvocato Massimo Rolla, Amedeo Zucchettini, per fornire servizi di informazione e orientamento gratuiti, in modo da garantire un punto di incontro e di supporto tecnico per le famiglie che vivono una situazione di necessità legata alla presenza di persone con disabilità al proprio interno. È consigliata la prenotazione contattando la mail afadmarsciano@gmail.com.

Lo sportello si occuperà, in particolare, di:

servizi di orientamento e consulenza in merito alla legislazione sulla disabilità, ai servizi e alle strutture presenti sul territorio, all’assistenza medico legale, agli iter sanitari e pensionistici, alla rappresentanza presso le istituzioni, all’acceso ai finanziamenti pubblici;

promozione di iniziative di protezione sociale volte a favorire l’integrazione, la partecipazione alla vita associativa, l’accesso ai servizi sanitari, educativi, socio-culturali, ricreativi e sportivi delle persone con disabilità.