Magione: la Torre dei Lambardi si tinge di rosa per il Giro d’Italia

L’iniziativa è a cura della proloco di Magione che dopo la lunga inattività legata alla pandemia, riparte dando il suo contributo facendo vivere al paese un momento di festa, quello legato al passaggio del giro d’Italia.

Il presidente -Andrea Biagini- afferma che:

“Quest’anno come non mai il Giro d’Italia rappresenta una rinascita per il nostro Paese, come testimoniato dai tanti tifosi accorsi in questi giorni lungo le nostre strade. Come Proloco ci è sembrato quindi giusto e doveroso omaggiare la corsa e tingere le vie e la Torre di rosa, dopo nove anni dall’ultimo passaggio della carovana a Magione. Come scritto anche sul colletto della maglia rosa, simbolo del primato, riprendendo le parole di Dante Alighieri, speriamo sia questa l’occasione per tornare “a riveder le stelle”.