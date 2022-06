Magione, dai libri ai laboratori

Quattro appuntamenti al Museo della pesca nell’ambito delle mostre che vi sono allestite

Domenica 3 luglio la scrittrice per ragazzi Silvia Vecchini presenta il suo ultimo libro “E invece di volare via” con illustrazioni di Beatrice Bandiera pubblicato da Edizioni Corsare

– Quattro domeniche per giocare ispirati dalle pubblicazioni oggetto delle mostre allestite nelle sale del Museo della pesca di San Feliciano di Magione grazie agli operatori di Sistema Museo e alle collaboratrici di Edizioni Corsare.

Domenica 3 luglio evento di eccezione con la scrittrice per ragazzi Silvia Vecchini che presenterà il suo ultimo libro “E invece di volare via” con illustrazioni di Beatrice Bandiera pubblicato da Edizioni Corsare. Un’occasione unica per ascoltare e confrontarsi con una delle più importanti autrici contemporanee. Ha pubblicato romanzi per bambini e ragazzi, raccolte di poesie, albi illustrati e graphic novel con alcune delle maggiori case editrici italiane. Le iniziative sono proposte nell’ambito della mostra “La rivoluzione della fantasia. Rodari, Munari. E gli altri tra punti e linee” organizzata dall’assessorato alla cultura del comune di Magione in collaborazione con Sistema Museo e Comunicareledioria.

Primo appuntamento domenica 12 giugno alle 16, in cui i bambini potranno sperimentare infinite possibilità per creare insieme animali impossibili facendoli muovere e parlare per creare uno zoo fantastico. Nella mostra “A scoprire mondi,

viaggio tra i libri di Edizioni Corsare” si potrà prendere ispirazione dai bellissimi teatrini esposti e dal libro Bimboleone, testo di Gabriele Clima e illustrazioni di Giacomo Agnello Modica.

Domenica 19 giugno, ore 16, Linda Rubecchini di Edizioni Corsare inviterà i bambini a proseguire nella storia narrata in “L’indovinello della tigre” scritto e illustrato da Fabian Negrin. “Provando a immaginare il seguito della storia i bambini saranno invitati a ripercorrere insieme il meccanismo progressivo di questa divertente favola moderna.”

La scrittrice per ragazzi Silvia Vecchini presenterà domenica 3 luglio, alle 18, “E invece di volare via” con illustrazioni di Beatrice Bandiera pubblicato da Edizioni Corsare. Storia di una bambina che diventa metafora dell’importanza dell’immaginazione e della scrittura. “L’immaginazione la risucchiava e lei si poteva immergere nel fiume e nuotare sott’acqua insieme ai pesci. Oppure si librava a mezz’aria. Per non finire risucchiata dal cielo, tenne sempre in tasca la matita e, invece di volare via, scrisse.”

Ultimo appuntamento domenica 10 luglio, alle 17, con il laboratorio di stampa creativa.

“Stimolare il pensiero creativo – si legge nella presentazione fatta da Sistema Museo – attraverso il gioco è uno dei punti cardine della filosofia di Rodari e Munari. I bambini scopriranno nuovi linguaggi e possibilità espressive sperimentando forme e colori con timbri e caratteri mobili a caccia dei segni più particolari…sarà la fantasia l’ingrediente principale.