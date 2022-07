Macerata Opera Festival: Connesi digital partner per il prossimo triennio

Connesi sostiene lo Sferisterio e offre tutto il suo supporto tecnico e tecnologico alla macchina organizzativa del festival

Macerata, 18 lug. – Con la sottoscrizione di un accordo triennale Macerata Opera Festival conferma Connesi come digital partner e fornitore unico per i servizi di connettività internet, ICT e telefonia allo Sferisterio. La prestigiosa manifestazione che riprende a pieno ritmo dopo due anni di pandemia, si svolgerà dal 19 luglio al 21 agosto e porterà in scena tre celebri opere: Tosca, Il barbiere di Siviglia e Pagliacci, scelte da nuovo direttore artistico Paolo Pinamonti ed altrettanti prestigiosi concerti che vedranno protagonisti, tra gli altri, anche l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Donato Renzetti Zubin Mehta e Toquinho.

Connesi sostiene lo Sferisterio e offre tutto il suo supporto tecnico e tecnologico alla macchina organizzativa del festival. Il monumentale teatro all’aperto è stato dotato delle migliori tecnologie per la telecomunicazione: ha un impianto permanente in fibra ottica e radio per lo streaming ad alta risoluzione, la telefonia VoIP e la migliore connessione internet attualmente disponibile sul mercato per gli ospiti e per la stampa.

Connesi inoltre mette a disposizione della biglietteria del festival, una rete Wi-Fi che supporta gli organizzatori nella lettura dei codici a barre dei biglietti, garantendo un accesso rapido e in tutta sicurezza. Acquistando i ticket on line con modalità Print@home, sarà sufficiente mostrare all’ingresso dell’arena, il biglietto ricevuto via e-mail direttamente dal proprio smartphone. Questa modalità di ingresso, oltre ad essere più agevole è anche sostenibile, in quanto comporta un forte abbattimento dello spreco di carta. “Siamo onorati di poter di sostenere anche questa prestigiosa manifestazione della città di Macerata – spiega Nicolò Bartolini, CEO di Connesi –. Abbiamo provveduto alla valorizzazione, in chiave tecnologica, dello splendido teatro monumentale, rendendo estremamente contemporaneo e digitalizzato un edificio del XIX secolo che ci auguriamo continui nel tempo ad ospitare eventi così importanti”. Connesi, operatore di telecomunicazioni, si propone come partner di aziende e pubbliche amministrazioni con lo scopo di colmare il digital divide, annullare le differenze tra piccoli borghi e grandi città, e accompagnare nel tempo i propri clienti verso la digital transformation.